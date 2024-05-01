Банани та кокоси у подарунок: політолог сказав, хто може приїхати на інавгурацію Путіна

У Росії 7 травня має відбутися так звана інавгурація Владіміра Путіна, коли "царя офіційно посадять на трон". Однак чекати великих гостей очільнику Кремля не варто.

Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що зараз по всіх саванах в Африці ловлять косуль і готують дари від африканських племен у вигляді бананів та кокосів, щоб принести їх Владіміру Путіну і привітати його з "черговою племінною перемогою". Проте з нормальних країн – Німеччини, Франції, США, Британії, Китаю – ніхто на інавгурацію не поїде.

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Немає сенсу їхати

Микола Давидюк наголосив, що Україна знищила третину російської нафтопромисловості, тобто там зараз найбільша бензоколонка, яка не має нафти. В Путіна проблеми з війною та грошима, до того ж іншим державам немає сенсу їхати, аби "витирати свої руки об Гітлера 1945 року".

Так, хтось все ж поїде: в одних борги та обіцянки, в інших – прохання. Зрозуміло, що племена приїдуть, але це буде найгірша інавгурація Путіна. За весь час в нього не було такої малої міжнародної підтримки, хоча це не перша війна, коли він обіймає свою посаду, – була й грузинська війна,

– зауважив політолог.

За його словами, росіяни обрали напівпрезидента: він начебто може бути прем'єр-міністром й керувати всередині, але не може представляти Росію на зовнішній арені, бо Владіміра Путіна визнають лише деякі васали з Середньої Азії, на островах Улувату та деяких острівних державах, які просто хочуть виїхати та побачити людей. Тому вони скористаються цією нагодою та поїдуть у "політичний туризм". Але загалом представництва не буде, а на Путіна чекає дірява інавгурація.

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