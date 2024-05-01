Политолог Николай Давидюк рассказал 24 Каналу, что сейчас по всем саваннам в Африке ловят косуль и готовят дары от африканских племен в виде бананов и кокосов, чтобы принести их Владимиру Путину и поздравить его с "очередной племенной победой". Однако из нормальных стран – Германии, Франции, США, Британии, Китая – никто на инаугурацию не поедет.
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Нет смысла ехать
Николай Давидюк отметил, что Украина уничтожила треть российской нефтепромышленности, то есть там сейчас самая большая бензоколонка, которая не имеет нефти. У Путина проблемы с войной и деньгами, к тому же другим государствам нет смысла ехать, чтобы "вытирать свои руки о Гитлера 1945 года".
Да, кто-то все же поедет: у одних долги и обещания, у других – просьбы. Понятно, что племена приедут, но это будет худшая инаугурация Путина. За все время у него не было такой малой международной поддержки, хотя это не первая война, когда он занимает свою должность, – была и грузинская война,
– отметил политолог.
По его словам, россияне выбрали полупрезидента: он вроде бы может быть премьер-министром и управлять внутри, но не может представлять Россию на внешней арене, потому что Владимира Путина признают лишь некоторые вассалы из Средней Азии, на островах Улувату и некоторых островных государствах, которые просто хотят выехать и увидеть людей. Поэтому они воспользуются этой возможностью и поедут в "политический туризм". Но в целом представительства не будет, а Путина ждет дырявая инаугурация.
Как Путин "победил" на выборах
- С 15 по 17 марта 2024 года в России проходили президентские выборы. Избиратели могли "отдать" свои голоса онлайн или проголосовать на участках. Выборы проводились, в частности, на временно оккупированных территориях Украины с оружием в руках, поэтому у жителей городов не было возможности не голосовать.
- В Крыму россияне проводили "работу" среди работников государственных предприятий, которые получают зарплату из бюджета. От них требовали обязательно проголосовать, зафиксировать на фото свое участие на выборах и отчитаться об этом руководителям.
- Российская центральная избирательная комиссия после выборов заявила, что подсчитала 100% протоколов на "выборах президента", по результатам которых Владимир Путин якобы набрал 87,28%, то есть более 76 миллионов голосов.
- В ЕС отметили, что выборы проходили в запугивании, а свобода слова полностью отсутствовала. Также во время голосования не присутствовали наблюдатели миссии ОБСЕ.