Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що зараз по всіх саванах в Африці ловлять косуль і готують дари від африканських племен у вигляді бананів та кокосів, щоб принести їх Владіміру Путіну і привітати його з "черговою племінною перемогою". Проте з нормальних країн – Німеччини, Франції, США, Британії, Китаю – ніхто на інавгурацію не поїде.
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Немає сенсу їхати
Микола Давидюк наголосив, що Україна знищила третину російської нафтопромисловості, тобто там зараз найбільша бензоколонка, яка не має нафти. В Путіна проблеми з війною та грошима, до того ж іншим державам немає сенсу їхати, аби "витирати свої руки об Гітлера 1945 року".
Так, хтось все ж поїде: в одних борги та обіцянки, в інших – прохання. Зрозуміло, що племена приїдуть, але це буде найгірша інавгурація Путіна. За весь час в нього не було такої малої міжнародної підтримки, хоча це не перша війна, коли він обіймає свою посаду, – була й грузинська війна,
– зауважив політолог.
За його словами, росіяни обрали напівпрезидента: він начебто може бути прем'єр-міністром й керувати всередині, але не може представляти Росію на зовнішній арені, бо Владіміра Путіна визнають лише деякі васали з Середньої Азії, на островах Улувату та деяких острівних державах, які просто хочуть виїхати та побачити людей. Тому вони скористаються цією нагодою та поїдуть у "політичний туризм". Але загалом представництва не буде, а на Путіна чекає дірява інавгурація.
Як Путін "переміг" на виборах
- З 15 по 17 березня 2024 року в Росії проходили президентські вибори. Виборці могли "віддати" свої голоси онлайн або проголосувати на дільницях. Вибори проводилися, зокрема, на тимчасово окупованих територіях України зі зброєю в руках, тож у мешканців міст не було можливості не голосувати.
- У Криму росіяни проводили "роботу" серед працівників державних підприємств, які отримують зарплату з бюджету. Від них вимагали обов'язково проголосувати, зафіксувати на фото свою участь на виборах та відзвітуватись про це керівникам.
- Російська центральна виборча комісія після виборів заявила, що підрахувала 100% протоколів на "виборах президента", за результатами яких Владімір Путін нібито набрав 87,28%, тобто понад 76 мільйонів голосів.
- В ЄС наголосили, що вибори відбувалися в залякуванні, а свобода слова була повністю відсутня. Також під час голосування не були присутні спостерігачі місії ОБСЄ.