Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що зараз по всіх саванах в Африці ловлять косуль і готують дари від африканських племен у вигляді бананів та кокосів, щоб принести їх Владіміру Путіну і привітати його з "черговою племінною перемогою". Проте з нормальних країн – Німеччини, Франції, США, Британії, Китаю – ніхто на інавгурацію не поїде.

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Немає сенсу їхати

Микола Давидюк наголосив, що Україна знищила третину російської нафтопромисловості, тобто там зараз найбільша бензоколонка, яка не має нафти. В Путіна проблеми з війною та грошима, до того ж іншим державам немає сенсу їхати, аби "витирати свої руки об Гітлера 1945 року".

Так, хтось все ж поїде: в одних борги та обіцянки, в інших – прохання. Зрозуміло, що племена приїдуть, але це буде найгірша інавгурація Путіна. За весь час в нього не було такої малої міжнародної підтримки, хоча це не перша війна, коли він обіймає свою посаду, – була й грузинська війна,

– зауважив політолог.

За його словами, росіяни обрали напівпрезидента: він начебто може бути прем'єр-міністром й керувати всередині, але не може представляти Росію на зовнішній арені, бо Владіміра Путіна визнають лише деякі васали з Середньої Азії, на островах Улувату та деяких острівних державах, які просто хочуть виїхати та побачити людей. Тому вони скористаються цією нагодою та поїдуть у "політичний туризм". Але загалом представництва не буде, а на Путіна чекає дірява інавгурація.

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