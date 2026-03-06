Инкассаторы будут высланы из Венгрии, но страна проведет собственное расследование
- Семерых граждан Украины задержали в Венгрии вместе с инкассаторскими авто и планируют депортировать.
- Венгерские власти требуют объяснений от Украины относительно происхождения средств и угрожают провести собственное расследование.
Семерых граждан Украины, которых задержали в Венгрии вместе с инкассаторскими авто, планируют выслать из страны. В то же время венгерские власти требуют объяснений от Украины относительно происхождения средств и грозятся провести собственное расследование.
Об этом сообщает издание венгерское издание Index.
Как комментируют инцидент венгерские власти?
Венгерская сторона сообщила, что правоохранители установили личности семи граждан Украины, которых задержали по делу о перевозке крупной партии денег и золота. СМИ сообщает, что по информации Национальной налоговой и таможенной администрации страны, всех задержанных планируют депортировать с территории страны в пятницу, 6 марта. Эту информацию подтвердил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
Правительственный информационный центр утверждает, что перевозки средств и ценностей по территории Венгрии якобы координировал украинский экс-генерал, а его заместителем был экс-майор Воздушных сил Украины.
Также к организации инкассаторской перевозки, по информации венгерской стороны, были привлечены люди с военным опытом.
В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требует от украинской стороны "немедленных ответов", могут ли эти деньги быть связаны с так называемой украинской военной мафией. По его словам, пока Киев не предоставит объяснений, Будапешт будет проводить собственное расследование.
В МИД Украины пока не комментировали эти заявления. Между тем представители НБУ уже отправились в Будапешт, чтобы выяснить обстоятельства задержания инкассаторской бригады.
Какие детали задержания работников Ощадбанка пока известны?
В ночь на 6 марта украинских инкассаторов Ощадбанка, которые осуществляли плановую перевозку валюты и банковских ценностей из Австрии, задержали венгерские правоохранители.
Долгое время местонахождение семерых инкассаторов и двух автомобилей было неизвестно. Впрочем GPS в авто свидетельствовало о пребывании в одной из силовых структур в центре Будапешта.
Две инкассаторских машины Ощадбанка перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.
Министр МИД Андрей Сибига сообщил, что украинских консулов до сих пор не допустили к захваченным инкассаторам в Венгрии.