Інкасаторів буде вислано з Угорщини, але країна проведе власне розслідування

Сімох громадян України, яких затримали в Угорщині разом з інкасаторськими авто, планують вислати з країни. Водночас угорська влада вимагає пояснень від України щодо походження коштів і грозиться провести власне розслідування.

Про це повідомляє видання угорське видання "Index".

Як коментує інцидент угорська влада?

Угорська сторона повідомила, що правоохоронці встановили особи семи громадян України, яких затримали у справі про перевезення великої партії грошей та золота. ЗМІ повідомляє, що за результатами Національної податкової та митної адміністрації країни, усіх затриманих планують депортувати з території країни у п'ятницю, 6 березня. Цю інформацію підтвердив речник угорського уряду Золтан Ковач.

Урядовий інформаційний центр стверджує, що перевезення коштів та цінностей територією Угорщини нібито координував український ексгенерал, а його заступником був ексмайор Повітряних сил України.

Також до організації інкасаторського перевезення, за інформацією угорської сторони, були залучені люди з військовим досвідом.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вимагає від української сторони "негайних відповідей", чи можуть ці гроші бути пов'язані з так званою "українською військовою мафією". За його словами, поки Київ не надасть пояснень, Будапешт проводитиме власне розслідування.

У МЗС України поки що не коментували ці заяви. Тим часом представники НБУ вже вирушили до Будапешту, аби з'ясувати обставини затримання інкасаторської бригади.

Які деталі затримання працівників "Ощадбанку" наразі відомі?