О Лукашенко, издевательствах над сыном, реакции Запада: откровенное интервью с отцом Протасевича

Основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске, когда он летел в Вильнюс с девушкой. Сейчас точное место пребывания журналиста и состояние его здоровья неизвестны.

Об этом не знают и родные задержанного журналиста. Его отец Дмитрий Протасевич в интервью 24 каналу рассказал о давлении на сына и роли Александра Лукашенко в захвате самолета.

Стоит прочитать Лукашенко паникует, а люди в ловушке: почему задержание Протасевича – сигнал миру

О видео, опубликованном в сети

Вы 100% видели видео, которое появилось в сети 24 мая с Романом Протасевичем.

Да.

Вы, как никто другой, знаете своего сына. Есть информация, на которую обратили внимание его коллеги и представители из польского Министерства иностранных дел, что вероятно на парне есть какие-то следы грима и вероятнее всего его били.

Да, мы видели это видео. Прежде всего хочу сказать, что это видео записано под давлением. Отчетливо видны следы побоев на лице сына. У него припудренный нос, мы подозреваем, что он сломан примерно в средней части.

Можно увидеть припухлость слева на лице. Во время его речи мы заметили, что отсутствуют несколько зубов. Кроме того, мы увидели следы удушения у него на шее.

Поэтому это видео записали под большим психологическим и физическим давлением. Я думаю, что после долгих издевательств и морального давления его (сына – 24 канал) заставили сказать такие слова, без сомнений.

Он говорил в манере, совершенно неприсущей для него. Слова были написаны на листочке. Он признал, что дает показания о деле массовых беспорядков. Я уверен, что мой сын не мог говорить такие слова. Он никогда не признается в том, чего не делал.

Более того, он не участвовал в массовых беспорядках, не организовывал их. В то время он находился за границей. Согласиться с этими обвинениями он просто не мог.

МВД Беларуси показало запись с Протасевичем: смотрите видео

Из этого видео полностью понятно, что над ним издеваются. Я уверен, что на его лице и шее – следы пыток. Мы очень обеспокоены и принимаем все возможные решения для того, чтобы узнать о нынешнем состоянии сына.

Вы уже начали говорить о том, что это не похоже на то, как разговаривает ваш сын. Что вы имели в виду? Он не использует такие формулировки? Или было больше похоже, что текст заучен?

Или заучен, или он читал с листка. Мне показалось, что его заставили выучить этот текст. Он репетировал несколько раз перед этим, чтобы это (речь – 24 канал) выглядело более убедительно.

Посмотрите его репортажи, интервью. Это сухие слова, которые используют в юриспруденции и присущие сотрудникам силовых ведомств.

Во время видео Роман Протасевич сказал, что "отношение со стороны сотрудников к нему очень корректно и по закону". Почему вдруг во время сообщения он обратил на это внимание?

Я думаю, что те, кто писал текст, все предусмотрели. Вероятно они знали, что будут применять в отношении него меры физического и психологического давления. Они заранее вставили это в текст, чтобы показать якобы нет, мы не пытаем, он находится там по закону, а мы – пушистые и замечательные, соблюдаем закон. Хотя на самом деле мы знаем, что это не так.

О месте пребывания Протасевича

Он сообщил, что проблем со здоровьем у него нет. Но мы знаем, что была такая версия: из-за того, что у него проблемы с сердцем – он находится в больнице. Такая информация появилась от мамы, правильно?

Да. Наверняка все понимают, в каком состоянии мы сейчас находимся. За любую информацию мы хватаемся как "утопленник за соломинку", чтобы понять, насколько это правда. В какой-то соцсети неравнодушные люди написали, что очень возможно, якобы именно Романа доставили в больницу, у него проблемы с сердцем и он находится в критическом состоянии.

Можно было бы узнать информацию от врачей, или от кого-то другого. Но сейчас такая ситуация, что все боятся говорить. Поэтому, когда появилась информация, мы сделали все возможное для того, чтобы узнать, насколько это правда.

К теме Отсутствие зубов и следы удушения на шее, – отец Протасевича о видео сына

Ведь у Романа в детстве действительно были проблемы с сердцем. Ему даже хотели проводить операцию. Из-за этого его признали негодным к военной службе и выдали военный билет.

Когда он в своем интервью сказал, что у него нет проблем, в частности с сердцем, учитывая посыл этого сообщения, не трудно предположить, что вероятно у него могли бы быть, если нет сейчас, проблемы с сердцем.

Связывались ли с вами власти Беларуси в последнее время? Может, вам угрожали и кто?

Нет, белорусские власти с нами не связывались.

По информации из СМИ, вы вместе с сыном также выехали из Беларуси?

Сын уехал раньше. Он покинул Беларусь в 2019 году.

Сейчас вы находитесь не на территории Беларуси?

Да, сейчас мы находимся не в Беларуси, а в стране Европейского Союза.

Вам известно, где точно находится ваш сын и какое у него состояние здоровья?

К сожалению, мы не знаем, где точно находится наш сын. Можем предположить, что он может быть в следственном изоляторе КГБ. Адвоката не пустили. Мы предпринимаем все возможные попытки для того, чтобы узнать, где он и в каком состоянии находится. Сейчас власти не хотят идти на открытый контакт и не пускают адвоката.

О причастности Лукашенко

Как вы считаете, таким способом Лукашенко захотел "вылить злость"? Почему он выбрал именно вашего сына?

Я думаю, что даже не злость, а какую-то месть, которая граничит со зверским безумием. Иначе я не могу дать объяснения таким действиям. Наплевать на все мировое сообщество, поставить под угрозу жизни людей в экипаже самолета, наплевать на все нормы не только международного гуманитарного права, но и на нормы человечности и осуществить захват воздушного судна.

Во многих СМИ Беларусь называют террористическим государством. Совершать такие вещи – в голове обычного человека не укладывается.

Полное интервью с отцом Романа Протасевича: смотрите видео

Мы надеемся, что в ближайшее время усилия, которые прилагают ряд стран и вы, как журналисты, по освещению этой ситуации, все же сдвинут дело с мертвой точки. И наконец все же у власти появится хоть проблеск благоразумия, чтобы понять, что происходит и что так поступать нельзя.

О вынужденной посадке самолета

Вы – военный. Насколько эта ситуация с захватом самолета была масштабной?

Я уверен, что самостоятельно спецслужбы Беларуси не смогли бы осуществить такую операцию.

В таком случае нужна поддержка?

Принципиально нужна была поддержка. В вопросе стратегии, такие операции, если так можно сказать, не проводят самостоятельно. Это вовлечение всех.

Обратите внимание Была поддержка Москвы, но приказ отдавал Лукашенко, – отец Протасевича о задержании сына

Насчет самолета, я уверен, что белорусские спецслужбы не смогли бы провести, даже с учетом цинизма и наглости, эту операцию самостоятельно. Необходимо было привлечь международную поддержку. Я думаю, что такая поддержка была со стороны Москвы.

Такие предположения есть и у украинских властей.

Я думаю, что оценки схожи у многих экспертов. Ряд специалистов может подтвердить, что такие операции самостоятельно не организовывают. Нужна поддержка: финансовая, логистическая и, конечно, политическая. Ведь в случае провала, нужно, чтобы кто-то поддержал, "прикрыл".

Какие ваши дальнейшие действия по защите сына?

Мы принимаем все возможные усилия, чтобы придать этому случаю как можно больше публичности в медиа почти всех стран. Мы общаемся с журналистами, даем интервью, стараемся рассказать о том, что происходит – как у нас обращаются с осужденными, что такое свобода слова, которой у нас нет, какое отношение к журналистам.

Захват нашего сына – это яркий пример того, как все происходит. Поэтому мы хотим донести до всего мирового сообщества этот вопиющий факт захвата на государственном уровне. Государство проводит террористическую деятельность, по-другому я не могу это назвать.

Романа захватили как заложника того, о чем нельзя говорить в Беларуси. Его действия, которые были направлены на то, чтобы хоть как-то изменить что-то в стране и сделать ее лучше, красивее, свободнее, демократичнее, привели к такой ситуации.

Я уверен, что это Лукашенко отдал приказ на проведение такой операции.

Скорее всего, Лукашенко мстит. И вероятно не только он причастен к этой операции, но и исполнители. Поэтому дав оценку того, что происходит, можно назвать эту ситуацию вопиющим фактом на международной арене, когда государство террористическими методами осуществляет подобные операции.



Задержание Протасевича – вопиющий факт для всего мира / Фото AP

Мы много общаемся с незнакомыми людьми. Они звонят, просят освещения событий. Я был очень удивлен тем, что совершенно незнакомые люди имеют одинаковое мнение относительно происходящего, всячески пытаются поддержать. Все понимают, что такого вопиющего факта допустить нельзя.

Много ли вы общались с Романом в последнее время? И как относятся к вам ваши коллеги?

Поскольку я нахожусь за границей, то потерял много связей. Нашего сына и раньше называли героем. Мне казалось, это пафосным. Но я уверен, что это так.

Он настоящий герой, сильный, он – молодец. Я очень горжусь им и тем, что он делал, делает и будет делать. Это будет показывать то, как должен гражданин своей страны думать и беспокоиться о ней и пытаться сделать всеми возможными силами и средствами, чтобы в этой стране было лучше.

Актуально На нет 29 лет службы: Лукашенко лишил отца Протасевича воинского звания

Когда в Японии произошла авария на атомной станции Фукусимы, то японцы массово начали возвращаться в страну. В аэропорту их спросили журналисты, почему они возвращаются, ведь там радиация. Они ответили: "Вы знаете, в такой трудный момент для нашей страны мы не можем находиться далеко от своей Родины".

Я считаю, что это показной факт. Я уверен, что есть и другие ребята, как мой сын, которые так же, не жалея себя, в свое время, прилагают усилия, чтобы в своей стране жилось лучше, свободнее.

Об участии журналиста в протестах

Протасевич участвовал в акциях протеста против Лукашенко, начиная с 2010 года. На тот момент он был школьником. За первую же акцию его отчислили из лицея при Национальном техническом университете. Это правда?

Так это и было.

Вы поддерживали идеологию сына?

Нам, как родителям, было трудно воспринимать такую позицию. Мы привыкли, нас воспитывали так, что нужно соблюдать законы, вести себя, как законопослушный гражданин.

В мирных протестах нет ничего противозаконного.

Конечно, абсолютно ничего противозаконного, я понимаю. Но это все подают, как незаконное участие в массовых беспорядках. Соответственно поступает отрицательный отзыв, в лицей поступило письмо. У нас чувствуется атмосфера страха. От таких людей (говорится о сыне – 24 канал) пытаются избавиться.

Мы очень переживали, не принимали это. Но понимали, что это наш сын и он не может иначе. Тогда мы начали полностью его поддерживать: хорошо он поступил или нет. Это самостоятельный взрослый человек с устоявшимися взглядами. Его действия заслуживают уважения хотя бы потому, что он делает так, как считает нужным.

Во что вы сейчас верите: вашего сына отпустят, или на Лукашенко надавит Европа? Что будет дальше?

Мне трудно предположить, что будет дальше. Конечно, верим в лучшее. Я надеюсь, что реакция мирового сообщества – США, стран Европы – окажет влияние на режим Лукашенко. Я всегда думал, что это власть, но нет – это режим прибегает к таким методам.

Также читайте Надеемся, что давление ЕС поможет освободить сына, – отец Протасевича

Я считаю, что это беспрецедентное давление, которое можно сейчас наблюдать в СМИ и после саммита стран ЕС, состоявшемся недавно, будет иметь влияние. Мы надеемся, что это поможет изменить отношение к людям в Беларуси и политическим заключенным, которым уже признали и нашего сына. В том числе и журналистов, которые сейчас в тюрьме. Надеемся, что это даст хороший результат и Романа выпустят под давлением Евросоюза.