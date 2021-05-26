Про Лукашенка, знущання над сином та реакцію Заходу: відверте інтерв'ю з батьком Протасевича

Засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали у Мінську, коли він летів до Вільнюса з дівчиною. Наразі точне місце перебування журналіста та стан його здоров'я невідомі.

Про це не знають і рідні затриманого журналіста. Його батько Дмитро Протасевич в інтерв'ю 24 каналу розповів про тиск на сина та роль Олександра Лукашенка у захопленні літака.

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Про відео, опубліковане в мережі

Ви 100% бачили відео, яке з'явилось в мережі 24 травня з Романом Протасевичем.

Так.

Ви, як ніхто інший, знаєте свого сина. Є інформація, на яку звернули увагу його колеги та представники з польського Міністерства закордонних справ, що вірогідно на хлопцеві є якісь сліди гриму і найімовірніше його били.

Так, ми бачили це відео. Насамперед хочу сказати, що це відео записане під тиском. Чітко видно сліди побоїв на обличчі сина. В нього припудрений ніс, ми підозрюємо, що він зломаний приблизно в середній частині.

Можна побачити припухлість зліва на обличчі. Під час його промови ми помітили, що відсутні декілька зубів. Окрім того, ми побачили сліди удушення в нього на шиї.

Тому це відео записали під великим психологічним і фізичним тиском. Я думаю, що після довгих знущань і морального тиску його (сина – 24 канал) змусили сказати такі слова, без сумнівів.

Він говорив в манері, абсолютно не притаманній для нього. Слова були написані на листочку. Він визнав, що дає свідчення про справу масових заворушень. Я впевнений, що мій син не міг говорити такі слова. Він ніколи не зізнається в тому, чого не робив.

Ба більше, він не брав участь у масових заворушеннях, не організовував їх. У той час він перебував за кордоном. Погодитись з цими звинуваченнями він просто не міг.

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З цього відео повністю зрозуміло, що з нього знущаються. Я впевнений, що на його обличчі і шиї – сліди тортур. Ми дуже занепокоєні і ухвалюємо всі можливі рішення для того, щоб дізнатись про нинішній стан сина.

Ви вже почали говорити про те, що це не схоже на те, як розмовляє ваш син. Що ви мали на увазі? Він не використовує такі формулювання? Чи більше було схоже, що текст завчений?

Чи завчений, чи він читав з листка. Мені здалось, що його змусили вивчити цей текст. Він репетирував декілька разів перед цим, щоб це (промова – 24 канал) виглядало більш переконливо.

Подивіться його репортажі, інтерв'ю. Повірте, що це не він говорить. Це сухі слова, які використовують в юриспруденції і які властиві співробітникам силових відомств.

Під час відео Роман Протасевич сказав, що "ставлення з боку співробітників до нього дуже коректне і за законом". Чому раптом під час повідомлення він звернув на це увагу?

Я думаю, що ті, хто писав текст, все передбачили. Вірогідно вони знали, що застосовуватимуть щодо нього заходи фізичного і психологічного тиску. Вони наперед вставили це у текст, щоб показати, мовляв, ні, ми не катуємо, він перебуває там за законом, а ми – пухнасті і чудові, дотримуємось закону. Хоча насправді ми знаємо, що це не так.

Про місце перебування Протасевича

Він повідомив, що проблем зі здоров'ям у нього немає. Але ми знаємо, що була така версія: через те, що у нього проблеми із серцем – він перебуває у лікарні. Така інформація з'явилась від мами, правильно?

Так. Напевно всі розуміють, в якому стані ми зараз перебуваємо. За будь-яку інформацію ми вхоплюємось як "потопельник за соломинку", щоб зрозуміти, наскільки це правда. В якійсь соцмережі небайдужні люди написали, що дуже можливо, нібито саме Романа доставили в лікарню, він має проблеми з серцем і перебуває у критичному стані.

Можна було б дізнатись інформацію від лікарів, чи від когось іншого. Але зараз така ситуація, що всі бояться говорити. Тому, коли з'явилась інформація, ми зробили все можливе для того, щоб дізнатись, наскільки це правда.

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Адже в Романа в дитинстві дійсно були проблеми з серцем. Йому навіть хотіли проводити операцію. Через це його визнали непридатним до військової служби і видали військовий квиток.

Коли він у своєму інтерв'ю сказав, що не має проблем, зокрема з серцем, враховуючи посилання цього повідомлення, не важко припустити, що вірогідно в нього могли б бути, якщо немає зараз проблем з серцем.

Чи зв'язувалась з вами влада Білорусі останнім часом? Може, вам погрожували і хто?

Ні, білоруська влада з нами не зв'язувалась.

За інформацією зі ЗМІ, ви разом з сином також виїхали з Білорусі?

Син виїхав раніше. Він покинув Білорусь у 2019 році.

Зараз ви перебуваєте не на території Білорусі?

Так, наразі ми перебуваємо не в Білорусі, а у країні Європейського Союзу.

Вам відомо, де точно перебуває ваш син і який у нього стан здоров'я?

На жаль, ми не знаємо, де точно перебуває наш син. Можемо припустити, що він може бути у слідчому ізоляторі КДБ. Адвоката не пустили. Ми вживаємо всі можливі спроби для того, щоб дізнатись, де він і в якому стані перебуває. Наразі влада не хоче йти на відкритий контакт і не пускає адвоката.

Про причетність Лукашенка

Як ви вважаєте, таким способом Лукашенко захотів "вилити злість"? Чому він обрав саме вашого сина?

Я думаю, що навіть не злість, а якусь помсту, яка межує зі звірячим безумством. Інакше я не можу дати пояснення таким діям. Наплювати на всю світову спільноту, поставити під загрозу життя людей в екіпажі літака, наплювати на всі норми не лише міжнародного гуманітарного права, а й на норми людяності та здійснити захоплення повітряного судна.

У багатьох ЗМІ Білорусь називають терористичною державою. Здійснювати такі речі – в голові звичайної людини не вкладається.

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Ми надіємось, що найближчим часом зусилля, які докладають низка країн та ви, як журналісти, з висвітлення цієї ситуації, все ж зрушать справу з мертвого місця. І нарешті все ж у влади з'явиться хоч проблиск розсудливості, щоб зрозуміти, що відбувається і що так вчиняти не можна.

Про вимушену посадку літака

Ви – військовий. Наскільки ця ситуація із захопленням літака була масштабною?

Я впевнений, що самотужки спецслужби Білорусі не змогли б здійснити таку операцію.

В такому випадку потрібна підтримка?

Принципово потрібна була підтримка. У питанні стратегії, такі операції, якщо так можна сказати, не проводять самотужки. Це залучення всіх.

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Щодо літака, я впевнений, що білоруські спецслужби не змогли б провести, навіть зі врахуванням цинізму і наглості, цю операцію самостійно. Необхідно було залучитись міжнародною підтримкою. Я думаю, що така підтримка була зі сторони Москви.

Такі припущення є і в української влади.

Я думаю, що оцінки схожі у багатьох експертів. Низка спеціалістів може підтвердити, що такі операції самотужки не організовують. Потрібна підтримка: фінансова, логістична і, звісно, політична. Адже у випадку провалу, потрібно, щоб хтось підтримав, "прикрив".

Які ваші подальші дії щодо захисту сина?

Ми вживаємо всіх можливих зусиль, щоб надати цьому випадку якнайбільшої публічності у медіа майже всіх країн. Ми спілкуємось із журналістами, даємо інтерв'ю, намагаємось розповісти про те, що відбувається – як у нас поводяться із засудженими, що таке свобода слова, якої у нас немає, яке ставлення до журналістів.

Захоплення нашого сина – це яскравий приклад того, як все відбувається. Тому ми хочемо донести до всієї світової спільноти цей кричущий факт захоплення на державному рівні. Держава проводить терористичну діяльність, по-іншому я не можу це назвати.

Романа захопили, як заручника того, про що не можна говорити в Білорусі. Його дії, які були направлені на те, щоб хоч якось змінити щось у країні і зробити її кращою, красивішою, вільнішою, демократичнішою, призвели до такої ситуації.

Я впевнений, що це Лукашенко віддав наказ на проведення такої операції.

Скоріш за все, Лукашенко мстить. І вірогідно не лише він причетний до цієї операції, а й виконавці. Тому давши оцінку того, що відбувається, можна назвати цю ситуацію кричущим фактом на міжнародній арені, коли держава терористичними методами здійснює подібні операції.



Затримання Протасевича – кричущий факт для всього світу / Фото AP

Ми багато спілкуємось з незнайомими людьми. Вони телефонують, просять висвітлення подій. Я був дуже здивований тим, що зовсім незнайомі люди мають однакову думку щодо того, що відбувається, всіляко намагаються підтримати. Всі розуміють, що такого кричущого факту допустити більше не можна.

Чи багато ви спілкувались з Романом останнім часом? І як ставляться до вас ваші колеги?

Оскільки я перебуваю за кордоном, то втратив багато зв'язків. Нашого сина і раніше називали героєм. Мені здавалось, це пафосним. Але я впевнений, що це так.

Він справжній герой, сильний, він – молодець. Я дуже пишаюсь ним і тим, що він робив, робить і робитиме. Це показуватиме те, як повинен громадянин своєї країни думати та турбуватись про неї та намагатись зробити всіма можливими силами і засобами, щоб в цій країні було краще.

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Коли в Японії відбулась аварія на атомній станції Фукусіми, то японці масово почали повертатись в країну. В аеропорту їх запитали журналісти, чому вони повертаються, адже там радіація. Вони відповіли: "Ви знаєте, в такий важкий момент для нашої країни ми не можемо перебувати далеко від своєї Батьківщини".

Я вважаю, що це показний факт. Я впевнений, що є й інші хлопці, як мій син, які так само, не жалкуючи себе, свого часу, докладають зусиль, щоб у своїй країні жилось краще, вільніше.

Про участь журналіста у протестах

Протасевич брав участь в акціях протесту проти Лукашенка, починаючи з 2010 року. На той момент він був школярем. За першу ж акцію його відрахували з ліцею при Національному технічному університеті. Це правда?

Так це й було.

Ви підтримували ідеологію сина?

Нам, як батькам, було важко сприймати таку позицію. Ми звикли, нас виховували так, що потрібно дотримуватись законів, поводити себе, як законослухняний громадянин.

В мирних протестах немає нічого протизаконного.

Звісно, абсолютно нічого протизаконного, я розумію. Але це все подають, як незаконну участь у масових заворушеннях. Відповідно надходить негативний відгук, в ліцей надійшов лист. У нас відчувається атмосфера страху. Від таких людей (мовиться про сина – 24 канал) намагаються позбавитись.

Ми дуже переживали, не приймали це. Але розуміли, що це наш син і він не може інакше. Тоді ми почали цілком його підтримувати: добре він вчинив чи ні. Це самостійна доросла людина з усталеними поглядами. Його дії заслуговують на повагу хоча б тому, що він робить так, як вважає за потрібне.

У що ви зараз вірите: вашого сина відпустять, чи на Лукашенка натисне Європа? Що буде далі?

Мені важко припустити, що буде далі. Звісно, віримо у краще. Я сподіваюсь, що реакція світової спільноти – США, країн Європи – матиме вплив на режим Лукашенка. Я завжди думав, що це влада, але ні – це режим вдається до таких методів.

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Я вважаю, що цей безпрецедентний тиск, який можна зараз спостерігати у ЗМІ та після саміту країн ЄС, який відбувся нещодавно, матиме вплив. Ми надіємось, що це допоможе змінити ставлення до людей у Білорусі та політичних в'язнів, яким вже признали і нашого сина. Зокрема і журналістів, які зараз у в'язниці. Надіємось, що це дасть гарний результат і Романа випустять під тиском Євросоюзу.