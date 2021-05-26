Про це 6 травня повідомив у твітері сам Роман Протасевич. Його батька позбавили військових та спеціальних звань.

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Дмитро Протасевич служив 29 років

Засновник NEXTA зазначив, що його батько віддав військовій справі 29 років та звільнився у 2019 році.

Він не брав активну участь в протестах, жодного разу не затримувався, ні разу не притягувався. Сім'ї не чіпати, говорите?
– написав Протасевич.

Що відомо про затримання Романа Протасевича

  • У Білорусі проти Протасевича порушили кримінальні справи. Зокрема, мовиться про організацію масових заворушень.
  • 23 травня Роман зі своєю дівчиною Софією Сапігою повертався до Вільнюса з Афін.
  • Білоруські диспетчери повідомили про начебто замінування літака компанії Ryanair.
  • Літак вимушено посадили у Мінську. Протасевича та Сапігу затримали. Такі дії Білорусі викликали обурення міжнародної спільноти. Низка країн зупинили авіасполучення з Білоруссю, серед них – Україна.
  • Сам Лукашенко запевнив, що повідомлення про замінування надійшло зі Швейцарії. Він переконує, що діяв згідно з законодавством.