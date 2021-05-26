Об этом 6 мая сообщил в Твиттере сам Роман Протасевич. Его отца лишили воинских и специальных званий.
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Дмитрий Протасевич служил 29 лет
Учредитель NEXTA отметил, что его отец отдал военному делу 29 лет и уволился в 2019 году.
Он не принимал активное участие в протестах, ни разу не задерживался, ни разу не привлекался. Семьи не трогать, говорите?
– написал Протасевич.
Что известно о задержании Романа Протасевича
- В Беларуси против Протасевича возбудили уголовные дела. В частности, речь идет об организации массовых беспорядков.
- 23 мая Роман со своей девушкой Софией Сапигой возвращался в Вильнюс из Афин.
- Белорусские диспетчеры сообщили о якобы заминировании самолета компании Ryanair.
- Самолет вынужденно посадили в Минске. Протасевича и Сапигу задержали. Такие действия Беларуси вызвали возмущение международного сообщества. Ряд стран остановили авиасообщение с Беларусью, среди них – Украина.
- Сам Лукашенко заверил, что сообщение о заминировании поступило из Швейцарии. Он убеждает, что действовал согласно законодательству.