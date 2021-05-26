"Білорусь, Росія та Казахстан має єдиний спільний кордон та єдину митну територію"

Політик, посол України в Білорусі (з лютого 2010 року по червень 2011 року) Роман Безсмертний зазначає, що всі авіаційні комерційні авіаперевезення підпадають під дію Чиказької конвенції, яка регулює правила міжнародних цивільних комерційних перевезень.

На основі цієї концепції є сформовані правила. Три роки тому державна авіаційна адміністрація та Україна затвердила їх, Росія та Білорусь також. У документі, як і в правилах національних та міжнародних майже не знайдеться питань, які не регламентуються. А ці речі є потенційно ризикові, у них максимальний рівень регламентації,

– пояснює Безсмертний.

Роман Безсмертний / Фото – фейсбук Романа Безсмертного

Політик зазначає, що застосування військового літака для супроводу і примусу для посадки при нестандартній ситуації, яка виникла на комерційному літаку для цивільних перевезень – заборонено. Крім того, каже чоловік, дискутувати, чи має відношення до цього Російська Федерація не потрібно. Адже Білорусь, Росія та Казахстан, згідно з угодою має єдиний спільний кордон та єдину митну територію.

Безумовно, ситуація управлялася з одного центру й це не Білорусь. Регламентує авіаперевезення на цій території єдиний центр. Чиказька конвенція регламентує відповідні правила: питання, які пов’язані з перельотами по так званих транспортних коридорах і навіть перельоти територією країн, які ввійшли чи не ввійшли до підписантів Чиказької конвенції,

– каже дипломат.

За словами Безсмертного, аналогічні ситуації кілька разів на рік трапляються і в українській практиці, зокрема, коли літаки завертали. Однак, ніколи не застосовували військові літаки.

Це категорично заборонено. Майже у кожному пункті, за виникнення нестандартної ситуації, написано, що відповідний уповноважений орган має викласти аргументовану позицію екіпажу і капітан екіпажу приймає рішення. У цьому випадку, який трапився, пред’являти претензії капітану екіпажу неможливо. Він діяв з мотивів безпеки пасажирів. Тому він посадив літак на вимогу російсько-білоруської сторони,

– зазначає він.

"Є ознаки кримінального злочину"

За словами політика, дії щодо пасажирів, які перебували на борту літака, – є порушенням основоположних прав людини й громадянина. Подібні випадки у міжнародній практиці розглядаються у міжнародних судах. В аналогічних випадках держава та авіакомпанія, які вчинили такі дії, мають компенсувати пасажирам моральні та матеріальні збитки.

Хтось, можливо, запізнився на літак, комусь не надали вчасно якусь допомогу. Якщо говорити про Романа Протасевича, то, безумовно, такі дії говорять, що російсько-білоруська сторона вчинила проти нього протиправні дії. Тут є не просто ознаки порушення норм, а є ознаки кримінального злочину. Тому що порушують і права тих, хто здійснює комерційні перевезення і права громадян, які знаходилися на борту,

– додає експерт.

Роман Безсмертний каже, що опозиціонер, якого затримали, має право на захист не лише національного суду та законодавства, а й на захист міжнародного права. Крім того, такі дії російсько-білоруської сторони можна кваліфікувати, як злочин.

Якою може бути реакція російсько-білоруської сторони? З одного боку очевидно, що вони можуть ігнорувати через той курс, який на сьогодні прийнято там і який впроваджує Росія. Я вже не кажу про те, що Лукашенко не визнаний жодною із країн ЄС обраним президентом, згідно із законом,

– додав Безсмертний.

"Білорусь може бути визнана державою-терористом"

Він наголошує, що мають бути впроваджені жорсткі санкції проти Білорусі, у тому числі це припинення авіаційних перевезень, санкції, які стосуються майна та рахунків, які держава має на території інших країн.

Якщо будуть ознаки, про які я розповів, Білорусь може бути не тільки визнана країною, яка фінансує тероризм, а державою, яка є терористом, бо тут є ознаки терористичного кроку щодо громадян-учасників та відповідного бізнесу. Були також застосовані регулярні війська, тобто військовий літак для механізму примусу. Якщо такі рішення будуть прийняті, то за цим слідують жорсткі міжнародні санкції стосовно політичного керівництва, підприємств відповідної держави,

– розповів Безсмертний.

Член правління "Української Гельсінської спілки з прав людини" Володимир Яворський каже, що держава не має права застосовувати військову авіацію для примушення цивільного літака приземлятися на її території без належних підстав.

У Білорусі права як такого вже давно не існує, є певні права органів влади. Триває громадянська війна проти власного народу. Режим справді зараз боїться тієї ситуації, яка триває 9 місяців. Протести ніяк не вдається придушити. Для них було принципово зловити, як вони вважають, початківців цих процесів. Тому керівництво Білорусі не боїться санкцій,

– вважає Яворський.

Володимир Яворський / Фото DT.UA

За його словами, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що надто жорстких санкцій з боку світу не буде.

Якщо Україна та ЄС застосували б справді жорсткі санкції, то цей режим міг би впасти доволі швидко. А боятися заборони транзиту літаків – це дрібниця для їхнього режиму,

– каже член правління "Української Гельсінської спілки з прав людини".

24 травня Олександр Лукашенко затвердив нові обмеження для ЗМІ та масових заходів. Вони наберуть чинності через місяць. Зокрема, забороняється освітлення недозволених мітингів, а також в Білорусі заборонять роботу ЗМІ, в яких засновником виступає іноземець чи іноземна компанія.

"Влада хоче їх задавити, щоб їх взагалі не було чути"

Володимир Яворський вважає, що це один із методів, яким самопроголошений президент Білорусі хоче "придушити" акції протести, які тривають.

Там є деякі незалежні ЗМІ, наприклад, "Радіо Свобода", "Єврорадіо" й інші. Звісно, після розгрому TUT.BY список скорочується. Але люди знають, що протести відбуваються. Влада хоче їх задавити, щоб їх взагалі не було чути. Тому в певному сенсі там триває громадянська війна, бо держава обрала такий шлях, де той, хто не згідний має сидіти в тюрмі або виїхати з країни,

– додав експерт.

Володимир Яворський зазначає, що від затриманого опозиціонера Романа Протасевича керівництва Білорусі може вимагати публічного "зізнання". "Я думаю, що його будуть катувати й швидше за все його будуть примушувати, щоб він публічно в чомусь зізнався й сказав про все і всіх. Вже неодноразово повторювалися про ці легенди про змови з боку Литви, Польщі, Америки. Це повторювані процеси. І про Майдан багато разів пробували говорити. Звичайно, тут будуть такі ж технології", – пояснює він.

Важко сказати, наскільки він (Протасевич) втримається, щоб не робити ці заяви, бо там система доволі жорстка і наслідки цього для всіх очевидні. Але всі знають, що ці процеси ніким не ініціювалися, вони йдуть зсередини і це для влади лише втрата часу. Ні до чого хорошого це не призведе,

– попереджає експерт.

Наразі, каже Володимир Яворський, чіткого обвинувачення для білоруського опозиціонера немає. Однак, його можуть звинуватити у терористичній організації. У такому випадку Роману Протасевичу загрожує смертна кара. Якщо ж його звинуватять в організації масових заворушень, то максимальний термін ув’язнення, який може отримати опозиціонер, – 15 років. Експерт вважає, що керівництво Білорусі не буде вдаватися до використання Романа Протасевича в обмін на зняття санкцій.

Зараз будуть атакувати всіх, хто якимось чином впливає на протести за кордоном чи всередині країни, всіх публічних людей. Їх мета – задавити, щоб ці люди припинили свою публічну діяльність. Можливо, через кілька років вони це використають, але зараз їхня мета не для обміну,

– додав експерт.

"Репресії тільки поглиблюються"

Білоруський журналіст і політолог, кандидат історичних наук Валерій Карбалевич каже, що Роману Протасевичу можуть пред’явити нові обвинувачення, зокрема, його можуть звинуватити у тероризмі. Зараз, каже експерт, у Білорусі близько 400 політв’язнів й говорити про їх звільнення в обмін на зняття санкцій – неможливо. Зокрема, експерт зазначає, що в ув’язненні перебувають Віктор Бабарико та Сергій Тихановський, які претендували на посаду президента Білорусі.

Якщо говорити про звільнення політв’язнів на зустрічні кроки зі сторони Заходу, має бути зовсім інша політична атмосфера. Треба, щоб обидві сторони прийняли рішення "розморозити" стосунки й почали рухатися один одному на зустріч. Саме це відбулося після того, як сталася історія з Кримом, коли геополітична ситуація змінилася і Білорусь не підтримала Росію в цьому конфлікті з Україною. Тоді Білорусь і Захід почали "розморожувати" стосунки та в рамках цього процесу почалися обміни політв'язнями,

– розповів білоруський політолог.

Карбалевич зазначає, що сьогодні відносини між Білоруссю та Заходом мають протилежну ситуацію.

Валерій Карбалевич / Фото з belmarket.by

Триває процес ескалації конфлікту і в цьому тренді говорити про звільнення просто не приходиться. Скоріше кількість політв’язнів у Білорусі збільшується з кожним днем. Репресії тільки поглиблюються,

– додав експерт.

Кандидат історичних наук каже, що "звуження рамок свободи" у Білорусі будуть продовжуватися.

За його словами, влада хотіла отримати кілька ефектів від затримання колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA:

отримати інформацію про те, хто фінансує якісь Telegram-канали;

заставити виступити по телебачення, щоб він розповів як західні спецслужби організували революцію в Білорусі;

надихнути своїх прихильників.

Зараз у соцмережах його прихильники просто у захваті від блискавичної операцій спецслужб. Крім того, помститися Протасевичу, що під час масових протестів той Telegram-канал, редактором якого він був, був важливим координатором цих протестів. Це просто помста. Також залякати тих лідерів опозиції в еміграції, які проводять активну політику, щоб вони також розуміли, що "у нас довгі руки". Тому, тут багато завдань вирішується,

– каже експерт.

Валерій Карбалевич припускає, що Протасевич міг не знати, що політ літака буде проходити через територію Білорусі.

Таких випадків у Білорусі не було і я не думаю, що Протасевич про це думав. Він летів зі столиці однієї країни ЄС в столиці іншої країни ЄС. Він, можливо, навіть не знав, що ця траса проходить через територію Білорусі. Він міг не знати. Хіба, коли людина бере квиток і летить в іншу країну, то вона завжди цікавиться через які країни проходить ця траса?

– ставить питання білоруський експерт.

"Ситуація, яку ніхто не міг передбачити"

Координаторка у незалежній неурядовій ініціативі Free Belarus Center Поліна Бродік зазначає, що це безпрецедентна ситуація, якої не ніколи за історію новітньої Білорусі не було.

Мені здається, не було подібного в ЄС і навіть у пострадянських країнах. Тому, навряд чи хтось міг очікувати такого зі сторони Лукашенка, не дивлячись на те, що останні пів року він показував чудеса фантазії. Але це зовсім не типова ситуація, яку ніхто не міг передбачити,

– розповіла Бродік.

Поліна Бродік / Фото – фейсбук Поліни Бродік

Поліна Бродік зазначає, що у Протасевича немає статусу біженця, який міг би захисти його у рамках "Хартії основних прав Європейського Союзу" від переслідування.

Зараз потрібні більш рішучі заходи зі сторони США та ЄС, щоб захистити його. До події, яка сталася з посадкою літака, дії Лукашенка мало хто з європейських політиків називав терористичними актами. Сьогодні це вже популярна думка. Після того, що сталося, всі мають розуміти, що далі може бути тільки гірше,

– каже експертка.

Координаторка у незалежній неурядовій ініціативі Free Belarus Center зазначає, що заборона авіасполучення може призвести до того, що громадяни Білорусі, зокрема ті, хто переслідується з політичних причин, стануть “заручниками країни”.

Мені здається, що було б неправильним перекривати повітряне сполучення з Білоруссю, бо ці люди опиняться заручниками цієї країни та позбавляться можливості якось б врятувати своє життя. Літак зараз, фактично, залишається єдиним легальним шляхом, як можна звідти виїхати. Бо наземне прикордонне переміщення з Білорусі було заборонене крім виключних випадків: відряджень, з медичною ціллю,

– попереджає Поліна Бродік.

За словами експертки, Роман Протасевич може володіти інформацією, яка не мала б потрапити у "білоруські руки псевдовлади".

Лукашенко досі намагається удавати, що діє у межах закону, хоч це закон не має нічого спільного з міжнародними нормами та навряд можна когось вже обманути своїми псевдолегальними діями,

– додала Поліна Бродік.

Контекст

23 травня Білорусь за допомогою винищувачів змусила посадити літак компанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса. Повідомлялося, що причиною посадки стали дані про мінування літака. Бомбу не знайшли, а пасажирів, в тому числі Протасевича, відправили на повторний огляд. Тоді й затримали опозиціонера та його дівчину Софію Сапегу.

змусила посадити літак компанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса. Повідомлялося, що причиною посадки стали дані про мінування літака. Бомбу не знайшли, а пасажирів, в тому числі Протасевича, відправили на повторний огляд. Тоді й затримали опозиціонера та його дівчину Софію Сапегу. Директор Департаменту з авіації Міністерства транспорту і комунікацій Артем Сікорський заявив, що повідомлення про замінування літака надійшло від імені терористичної організації ХАМАС (палестинський ісламістський рух у секторі Газа). Представник ХАМАС Фавзі Бархум заявив, що організація не має відношення до загрози вибуху літака Ryanair, який 23 травня здійснив екстрену посадку в Мінську.

заявив, що повідомлення про замінування літака надійшло від імені терористичної організації (палестинський ісламістський рух у секторі Газа). Представник ХАМАС заявив, що організація не має відношення до загрози вибуху літака Ryanair, який 23 травня здійснив екстрену посадку в Мінську. Ввечері 24 травня державними ЗМІ Білорусі було опубліковано відео, де активіст Роман Протасевич каже, що "співпрацює зі слідством" й дає "свідчення за фактом організації масових заворушень у місті Мінську". Також опозиціонер додав, що знаходиться в СІЗО №1 Мінська і проблем зі здоров'ям нібито в нього немає. Однак, на відео видно, що до цього Романа Протасевича побили. Як повідомляють іноземні ЗМІ, батько затриманого білоруського опозиціонера Дмитро вважає, що його сина били та змусили визнати свою провину в організації масових заворушень в Білорусі.

Білоруські силовики показали Романа Протасевича після затримання / Скріншот з відео