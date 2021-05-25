Про це Дмитро Протасевич сказав у інтерв'ю. Він наголосив, що йому важко припустити, чим закінчиться історію з затриманням його сина.

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"Звісно, віримо у краще. Я сподіваюсь, що реакцію світової спільноти матиме вплив на режим Лукашенка. Я завжди думав, що це влада, але ні – це режим", – наголосив Дмитро Протасевич.

Він також надіється, що саме Захід допоможе змінити ставлення до людей в Білорусі, а також до політичних в'язнів, яким вже признали і Романа Протасевича.

Ми надіємось, що це дасть гарний результат і Романа випустять під тиском Євросоюзу,

– підсумував Дмитро Протасевич.

Дивіться інтерв'ю з Дмитром Протасевичем та Олегом Алкаєвим: відео

Що відомо про затримання Протасевича