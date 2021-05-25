Об этом Дмитрий Протасевич сказал в интервью. Он отметил, что ему трудно предположить, чем закончится история с задержанием его сына.
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"Конечно, верим в лучшее. Я надеюсь, что реакция мирового сообщества повлияет на режим Лукашенко. Я всегда думал, что это власть, но нет – это режим", – подчеркнул Дмитрий Протасевич.
Он также надеется, что именно Запад поможет изменить отношение к людям в Беларуси, а также к политическим заключенным, которым уже признали и Романа Протасевича.
Мы надеемся, что это даст хороший результат и Романа выпустят под давлением Евросоюза,
– подытожил Дмитрий Протасевич.
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Что известно о задержании Протасевича
- Задержание Протасевича и его девушки состоялось в Минске 23 мая 2021 года.
- Самолет, в котором они находились, принудительно совершил посадку в столице Беларуси из-за сообщения о заминировании.
- Как оказалось после приземления – взрывчатки нет, это фейк. Зато сразу же состоялось задержание.
- Мировое сообщество осудило действия белорусских властей и призвало отпустить Протасевича.
- В ЕС готовятся пакет новых санкций в отношении Беларуси.
- Также известно о том, что ряд стран запретил авиасообщение с Минском. Среди них и Украина.