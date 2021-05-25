Про це батько Дмитро Протасевич сказав в інтерв'ю. Він наголосив, що відео зняли під тиском.
До теми Його змусили, – батько Протасевича вважає, що на відео у сина зламаний ніс та грим на обличчі
"Ми помітили відсутність кількох зубів, коли він говорив. Окрім цього, після кількох переглядів відео ми помітили у нього на шиї сліди удушення", – сказав батько затриманого.
Він впевнений, що відео зроблене під великим психологічним і фізичним тиском.
Я думаю, що після довгих знущань його змусили говорити ці слова,
– наголосив Дмитро Протасевич.
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Він репетирував, – батько Протасевича
Чоловік впевнений в тому, що його син або завчив текст, або читав його, адже манера розмови була йому не притаманна.
"Мені здалося, що його змусили кілька раз перед записом репетирувати, щоб це виглядало реалістично. Ви подивіться його інтерв'ю. Повірте, це не його слова. Це сухі слова, які властиві працівникам силових структур", – запевнив батько.
Він також додав, що його син ніколи не зізнається в тому, чого не робив – це ще один доказ тиску силовиків.
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Затримання Протасевича: коротко
- Журналіста Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали у Мінську 23 травня 2021 року. Він летів на борту літака, який прямував з Афін до Вільнюса.
- Літак приземлився через інформацію про замінування, що виявилось фейком.
- Світова спільнота засудила режим Лукашенка та закликала відпустити Протасевича. Також ЄС готується накласти нові санкції на Білорусь.
- Низка країн світу заборонила авіасполучення з Мінськом. Зокрема, 25 травня Україна прийняла таке рішення.