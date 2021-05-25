Об этом отец Дмитрий Протасевич сказал в интервью. Он отметил, что видео сняли под давлением.

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"Мы заметили отсутствие нескольких зубов, когда он говорил. Кроме этого, после нескольких просмотров видео мы заметили у него на шее следы удушения", – сказал отец задержанного.

Он уверен, что видео сделано под большим психологическим и физическим давлением.

Я думаю, что после долгих издевательств его заставили говорить эти слова,

– отметил Дмитрий Протасевич.

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Он репетировал, – отец Протасевича

Мужчина уверен в том, что его сын или заучил текст, или читал его, так как такая манера разговора ему чужда.

"Мне показалось, что его заставили несколько раз перед записью репетировать, чтобы это выглядело реалистично. Вы посмотрите его интервью. Поверьте, это не его слова. Это сухие слова, которые присущи работникам силовых структур", – заверил отец.

Важно! Появилось также видеообращение девушки журналиста Протасевича – Софии Сапеги. Посмотреть его можно здесь.

Он также добавил, что его сын никогда не признается в том, чего не делал – это еще одно доказательство давления силовиков.

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