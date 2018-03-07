Ирине Билык во Львове устроили горячий прием: фото

Певица Ирина Билык перед концертом во Львове под давлением протестующих признала Россию – агрессором, чтобы спасти свое выступление.

Об этом сообщает Gazeta.ua.

Перед началом концерта около сотни активистов националистических организаций собрались на площади перед Оперным театром. Они принесли с собой красную краску и плакаты.

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Активисты устроили коридор позора, который залили "кровью". Посетители концерта должны были пройти по этому коридору.

По словам протестующих, они не собирались блокировать концерт, однако продюсер Билык стал провоцировать драку и вырывать плакаты. Именно такие действия заставили активистов блокировать вход на концерт.

Впоследствии активисты зашли в гримерку Ирины Билык и требовали у нее признать Россию страной-агрессором и оккупацию Крыма.

"Мой муж является гражданином России. Мой сын мог бы быть гражданином России, но мы решили, что он все же украинец. Мой муж не агрессор. Он, как и тысячи россиян сочувствует Украине. Подписывать всех артистов под одну гребенку – неправильно. Можно говорить, что политика России агрессивная к Украине. Мы это осуждаем. Но в чем виноваты миллионы россиян и мои родственники? Не думаю, что простые люди, которые живут в России является агрессорами", – ответила Билык.