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Искусство из купюр: львовская художница делает необычные панно из денег

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Львовская художница Ярослава Ткачук создает текстильные панно из денег. У нее в запасе для этого дела есть целый мешок денег –100-гривневые купюры и даже "двухсотки". До этого Слава была автором причудливых портретов и пейзажей. Теперь в ее арсенале еще и настоящая национальная валюта.

Слава – автор причудливых портретов и пейзажей из волокон льна, окисленного металла и сухих цветов. Даже экспериментировала с термотрансферной печатью.

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Работа Ярославы Ткачук

А теперь в ее арсенале еще и настоящая национальная валюта. У Славы в запасе для дела целый мешок денег. Новый материал нашла, прогуливаясь мимо управления Нацбанка во время утилизации денег. Ветер выдул эту мелочь из под машины, которая их сечет.

Там просто стоят такие большие мешки с деньгами уже порезанными. Я подошла к дяде и говорю: "Можно это попросить?" – "А имеете во что набрать?" – "Давайте!" – "Здесь "сотки" и "двухсотки". А вам каких?" И из таких огромных мешков он мне набрал мешочек,
– рассказала художница.

Женщина использует эту "наличку" как папье-маше. Это позволит создать работы рельефными. Следовательно, уже надумала очередную выставку, которую посвятит теме "безликих денег".

Можно присмотреться, и ты точно узнаешь какую-то частичку купюры. Мы же их видим каждый день – туда-сюда. Тут кусок какого-то номера, здесь глаза Шевченко.. или что-то такое,
– сказала Ярослава.

Свои работы Слава экспонировала в Австрии, Испании, Германии, Греции, Америке. И, вероятно, у нее наберется уже с два десятка персональных выставок. В прошлом году, к примеру, ее "Гербарий" был в Лодзи, а затем отправился в Вену.

Теги: Новости Украины Новости культуры Новости Львова
Источник: 24 канал
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