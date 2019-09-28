Итоговый выпуск новостей за 21:00: Отставка Уолкера. Карнавал во Львове
В итоговом выпуске новостей за 28 сентября по состоянию на 21:00 – Курт Уолкер неожиданно ушел с поста спецпредставителя США по Украине. Об этом сообщили сразу два американских информационных ресурса. Клоуны на ходулях, причудливые костюмы и необычные декорации. По центру Львова прошел масштабный карнавал.
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Источник: 24 канал
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