Итоговый выпуск новостей за 21:00: Отставка Уолкера. Карнавал во Львове

В итоговом выпуске новостей за 28 сентября по состоянию на 21:00 – Курт Уолкер неожиданно ушел с поста спецпредставителя США по Украине. Об этом сообщили сразу два американских информационных ресурса. Клоуны на ходулях, причудливые костюмы и необычные декорации. По центру Львова прошел масштабный карнавал.

Также в выпуске: На заводе в Сумах, где изготавливают пробки для пластиковых бутылок, произошел взрыв. После инцидента с журналистом "Радио.Свобода" на агрессивное поведение Юлии Мендель пожаловались еще двое медийщиков. В Киеве после реставрации открыли один из старейших храмов столицы – Спас на Берестове.

Источник: 24 канал