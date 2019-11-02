Итоговый выпуск новостей за 21:00: Спасение животных. Уникальный балет в Харькове

В итоговом выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 21:00 – десять суток в тесных клетках, без еды и воды. В Польше спасали тигров, которые стали жертвами утомительного переезда. Известно, что животные ехали из Италии в Россию. В Харькове состоялась премьера уникального балета. Вместо сцены – реальная вода.

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Парламент принял революционный для газового рынка закон. НАК Нафтогаз больше не будет транспортировать топливо по трубопроводу. Газотранспортная система перейдет под контроль Министерства финансов.

Представители Еврокомиссии посетили на этой неделе Приазовье. Ездили на инвестфорум президента Зеленского. А вместе с тем проверили, как украинцы используют средства финансовой помощи на восстановление региона.