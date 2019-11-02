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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Спасение животных. Уникальный балет в Харькове

      Выпуск новостей 41 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 21:00 – десять суток в тесных клетках, без еды и воды. В Польше спасали тигров, которые стали жертвами утомительного переезда. Известно, что животные ехали из Италии в Россию. В Харькове состоялась премьера уникального балета. Вместо сцены – реальная вода.

      Также в выпуске:

      Суд решил судьбу Дубневича. Для нардепа избрали меру пресечения – 100 миллионов гривен залога с ношением электронного браслета.

      Парламент принял революционный для газового рынка закон. НАК Нафтогаз больше не будет транспортировать топливо по трубопроводу. Газотранспортная система перейдет под контроль Министерства финансов.

      Представители Еврокомиссии посетили на этой неделе Приазовье. Ездили на инвестфорум президента Зеленского. А вместе с тем проверили, как украинцы используют средства финансовой помощи на восстановление региона.

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      Теги: Новости Украины Новости Харькова Мир животных Выпуск новостей
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