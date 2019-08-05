Итоговый выпуск новостей за 22:00: Новый командующий ООС. Последствия непогоды в Одессе

В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 22:00 – Владимир Зеленский назначил нового командующего ООС. Им стал Владимир Кравченко. А Александра Сырского, который до того занимал эту должность, назначили командующим Сухопутных войск ВСУ. Одесса приходит в себя от разрушительной непогоды. В селе Молога огромные потоки воды смывали все на своем пути.

Также в выпуске: В команде Зеленского хотят общаться с избирателями через соцсети, а не с помощью журналистов. НАБУ открыло уголовное производство относительно возможного предложения взятки главе офиса президента Андрею Богдану. В селе Броды в рамках Международного фестиваля "Моцарт" состоялся грандиозный концерт памяти Йозефа Рота. Соединенные Штаты Америки в трауре после серии терактов, всколыхнувших страну накануне.

Источник: 24 канал