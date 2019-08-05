Итоговый выпуск новостей за 22:00: Новый командующий ООС. Последствия непогоды в Одессе
В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 22:00 – Владимир Зеленский назначил нового командующего ООС. Им стал Владимир Кравченко. А Александра Сырского, который до того занимал эту должность, назначили командующим Сухопутных войск ВСУ. Одесса приходит в себя от разрушительной непогоды. В селе Молога огромные потоки воды смывали все на своем пути.
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