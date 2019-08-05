05:31
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Новый командующий ООС. Последствия непогоды в Одессе

      Выпуск новостей 282 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 22:00 – Владимир Зеленский назначил нового командующего ООС. Им стал Владимир Кравченко. А Александра Сырского, который до того занимал эту должность, назначили командующим Сухопутных войск ВСУ. Одесса приходит в себя от разрушительной непогоды. В селе Молога огромные потоки воды смывали все на своем пути.

      Также в выпуске:

      В команде Зеленского хотят общаться с избирателями через соцсети, а не с помощью журналистов.

      НАБУ открыло уголовное производство относительно возможного предложения взятки главе офиса президента Андрею Богдану.

      В селе Броды в рамках Международного фестиваля "Моцарт" состоялся грандиозный концерт памяти Йозефа Рота.

      Соединенные Штаты Америки в трауре после серии терактов, всколыхнувших страну накануне.

      blog_ava
      54-летняя Элизабет Херли обнажила грудь в бассейне: пикантное фото
      8 августа
      430
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Война Выпуск новостей Непогода в Украине Операция Объединенных сил Новости Одессы Назначения Зеленского
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 5 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      527
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 446
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 882
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      62
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 279
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук