Итоговый выпуск новостей за 22:00: Обыски в Одессе. Ураган в Кирилловке

В итоговом выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 22:00 – здание Одесской мэрии посетили представители СБУ и Генпрокуратуры. Как позже заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, следственные действия происходили сразу в трех делах. Курортную Кирилловку накрыл мощный ураган. Как следствие – подтоплены базы отдыха и заблокированы люди.

Также в выпуске: Аэропорт Одессы весь день был заблокирован. Почти два десятка рейсов пришлось отменить из-за аварийной посадки турецкого самолета накануне вечером. У берегов Одессы произошла авария танкера. Из-за сильного шторма на мель село молдавское судно "Дельфи". Позже оно перевернулось на бок. Министр решил уволить свою заступницу, которая попала в скандал. Глава министерства инфраструктуры Владислав Криклий на следующее заседание правительства подготовил соответствующее представление.