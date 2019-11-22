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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Обыски в Одессе. Ураган в Кирилловке

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 22:00 – здание Одесской мэрии посетили представители СБУ и Генпрокуратуры. Как позже заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, следственные действия происходили сразу в трех делах. Курортную Кирилловку накрыл мощный ураган. Как следствие – подтоплены базы отдыха и заблокированы люди.

      Также в выпуске:

      Аэропорт Одессы весь день был заблокирован. Почти два десятка рейсов пришлось отменить из-за аварийной посадки турецкого самолета накануне вечером.

      У берегов Одессы произошла авария танкера. Из-за сильного шторма на мель село молдавское судно "Дельфи". Позже оно перевернулось на бок.

      Министр решил уволить свою заступницу, которая попала в скандал. Глава министерства инфраструктуры Владислав Криклий на следующее заседание правительства подготовил соответствующее представление.

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      Теги: Стихийный бедствия Новости Одессы Выпуск новостей
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