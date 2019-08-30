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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Ликвидация пожара на химпредприятии. Обмен пленными

      Выпуск новостей 182 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 22:00 – масштабный пожар на Львовщине ликвидировали. Сегодня после обеда в селе Чишки загорелось одно из местных химических предприятий. Никакого обмена пленными, о котором все говорили еще с ночи, не произошло. Не распространять фейки об освобождении пленных призвали в Офисе Президента. Однако сам генпрокурор Рябошапка написал об этом в FB

      Также в выпуске:

      Госбюро расследований совместно с СБУ провели обыски в Национальной общественной телерадиокомпании и в квартире председателя правления НОТУ Зураба Аласании.

      В Дрогобыче на Львовщине сегодня прощались с шестью погибшими под завалами многоэтажки.

      Министром внутренних дел оставили Авакова.

      blog_ava
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      сегодня
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      Теги: Выпуск новостей Новости Украины Пожар Обмен пленными Новости Львова
      Источник: 24 канал
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