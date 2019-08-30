Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Ликвидация пожара на химпредприятии. Обмен пленными
В итоговом выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 22:00 – масштабный пожар на Львовщине ликвидировали. Сегодня после обеда в селе Чишки загорелось одно из местных химических предприятий. Никакого обмена пленными, о котором все говорили еще с ночи, не произошло. Не распространять фейки об освобождении пленных призвали в Офисе Президента. Однако сам генпрокурор Рябошапка написал об этом в FB
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