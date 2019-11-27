00:07
28 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Детская мечта Путина. Кадыров пробрался в НАТО
      Вєсті Кремля
      20:51, 27 ноября
      Вести.UA: Кремль перепутал Зеленского. Подарки для Тимошенко
      Вєсті.UA
      20:11, 27 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: задержание Альперина. Пенсии жителям ОРДЛО

      Выпуск новостей 72 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 22:00 – детективы НАБУ задержали Вадима Альперина, который проходит в деле относительно махинаций с растаможкой товаров с участием должностных лиц ГФС и таможни. Жителям оккупированных территорий уже вскоре могут возобновить выплату пенсий. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

      Также в выпуске:

      В США трое мужчин, которые отсидели за решеткой 36 лет, оказались невиновными: ошибочно заключенных отпустили на волю.

      Американская компания Apple в своем приложении на территорий России начала отражать аннексированный Крым и Севастополь территорией РФ.

      Победа Украины против России в международном суде: "Нафтогаз" выиграл у "Газпрома" одну из апелляций в Стокгольмском арбитраже.

      Суд отпустил под круглосуточный домашний арест владельца одесского отеля "Токио Стар", в котором сгорели люди.

      Как сделать сырники: простые рецепты приготовления
      27 ноября
      23848
      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Вадим Альперин Новости Одессы Война на Донбассе Пенсия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 27 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 27 ноября: задержание Альперина и мера пресечения Садовому
      27 ноября , 22:31 Главные новости 27 ноября: задержание Альперина и мера пресечения Садовому
      Ірина Кошанська 191
      Письмо из Луганска: все вспоминают горячее лето 2014-го...
      27 ноября , 22:00 Письмо из Луганска: все вспоминают горячее лето 2014-го...
      Ольга Черненко 484
      Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера
      27 ноября , 16:19 Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера
      70
      Задержание Вадима Альперина: что известно о "короле одесской контрабанды"
      27 ноября , 21:30 Задержание Вадима Альперина: что известно о "короле одесской контрабанды"
      Олег Терещенко 319
      Прожиточный минимум, дети и переселенцы: как изменятся социальные выплаты в 2020 году
      27 ноября , 20:20 Прожиточный минимум, дети и переселенцы: как изменятся социальные выплаты в 2020 году
      Ірина Поліщук 264
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук