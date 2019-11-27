Итоговый выпуск новостей за 22: 00: задержание Альперина. Пенсии жителям ОРДЛО
В итоговом выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 22:00 – детективы НАБУ задержали Вадима Альперина, который проходит в деле относительно махинаций с растаможкой товаров с участием должностных лиц ГФС и таможни. Жителям оккупированных территорий уже вскоре могут возобновить выплату пенсий. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.
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