Итоговый выпуск новостей за 22: 00: задержание Альперина. Пенсии жителям ОРДЛО

В итоговом выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 22:00 – детективы НАБУ задержали Вадима Альперина, который проходит в деле относительно махинаций с растаможкой товаров с участием должностных лиц ГФС и таможни. Жителям оккупированных территорий уже вскоре могут возобновить выплату пенсий. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Также в выпуске: В США трое мужчин, которые отсидели за решеткой 36 лет, оказались невиновными: ошибочно заключенных отпустили на волю. Американская компания Apple в своем приложении на территорий России начала отражать аннексированный Крым и Севастополь территорией РФ. Победа Украины против России в международном суде: "Нафтогаз" выиграл у "Газпрома" одну из апелляций в Стокгольмском арбитраже. Суд отпустил под круглосуточный домашний арест владельца одесского отеля "Токио Стар", в котором сгорели люди.