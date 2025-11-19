Ивано-Франковск всколыхнули взрывы

Россия массированно атакует Украину ракетами и "Шахедами". Под ударом, в частности, оказался Ивано-Франковск.

Там были слышны взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Ивано-Франковск.

Что известно о взрывах в Ивано-Франковске?

Украина в очередной раз под массированной российской атакой. В 7:21 Воздушные силы предупредили о ракете по курсу на Бурштын с юга. Через несколько минут на Ивано-Франковщине было громко. Корреспонденты Общественного отмечают, что взрыв прогремел, вероятно, за пределами города.

Какие еще города атаковала Россия?