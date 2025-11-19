Івано-Франківськ сколихнули вибухи
- Росія атакує Україну ракетами та "Шахедами", під ударом опинився Івано-Франківськ.
- Вибухи чутно за межами міста, ракета прямувала курсом на Бурштин з півдня.
Росія масовано атакує Україну ракетами та "Шахедами". Під ударом, зокрема, опинився Івано-Франківськ.
Там було чутно вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Івано-Франківськ.
Що відомо про вибухи в Івано-Франківську?
Україна вкотре під масованою російською атакою. О 7:21 Повітряні сили попередили про ракету курсом на Бурштин з півдня. За кілька хвилин на Івано-Франківщині було гучно. Кореспонденти Суспільного зазначають, що вибух пролунав, ймовірно, за межами міста.
Які ще міста атакувала Росія?
Вранці 19 листопада внаслідок російської атаки вибухи пролунали у Бурштині, на Хмельниччині та Тернопільщині.
Окрім цього, окупанти гатили по Львову. Там кілька разів лунали вибухи через атаку "Шахедами та ракетами".
Також вночі ворожі дрони масовано атакували Харків. Безпілотники вдарили по місту, там прогриміло 17 вибухів. Окупанти завдали ударів по трьох районах міста, спалахнули пожежі.