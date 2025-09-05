Трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, морской пехотинец и врач вернулись в Украину с оккупированных территорий. Они более трех лет были вынуждены скрываться на территории врага.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.

Что известно об операции по освобождению украинцев из оккупации?

Благодаря слаженным действиям отряда спецразведки Военно-морских Сил "Ангелы" на оккупированной территории, удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины трех нацгвардейцев, военного морской пехоты и врача, которые находились на подконтрольной россиянам земле. Они не были дома более трех лет.

Украинские военные и дипломаты смогли воплотить важную операцию. "Ангелы", которые вернули земляков в дом, известны тем, что неоднократно спасали воинов и гражданских из оккупации.

В число эвакуированных вошли морской пехотинец, трое бойцов НГУ и медицинский работник больницы, который помогал в укрывательстве военнослужащих,

– говорится в сообщении.

Военные узнали от освобожденного ранее военного, что его брат-близнец в 2022 году получил тяжелое ранение и оказался в больнице. Медики прятали его от врага. Выяснилось, что не только морской пехотинец оказался на оккупированной территории, но и бойцы Нацгвардии.

Операцию планировали в несколько этапов. Помехой становились сложные условия пребывания воинов, интенсивные бои в зоне врага и жесткие фильтрационные мероприятия со стороны спецслужб России. При освобождении украинцев основное внимание уделялось безопасности и сохранению жизни всех участников. К счастью, операция удалась, и теперь спасенные воины находятся в безопасности рядом со своими родными.

Стоит отметить! Общее количество спасенных "Ангелами" украинцев из оккупации достигло 88 человек.

Возвращение украинцев домой: последние новости