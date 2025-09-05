Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.
Что известно об операции по освобождению украинцев из оккупации?
Благодаря слаженным действиям отряда спецразведки Военно-морских Сил "Ангелы" на оккупированной территории, удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины трех нацгвардейцев, военного морской пехоты и врача, которые находились на подконтрольной россиянам земле. Они не были дома более трех лет.
Украинские военные и дипломаты смогли воплотить важную операцию. "Ангелы", которые вернули земляков в дом, известны тем, что неоднократно спасали воинов и гражданских из оккупации.
В число эвакуированных вошли морской пехотинец, трое бойцов НГУ и медицинский работник больницы, который помогал в укрывательстве военнослужащих,
– говорится в сообщении.
Военные узнали от освобожденного ранее военного, что его брат-близнец в 2022 году получил тяжелое ранение и оказался в больнице. Медики прятали его от врага. Выяснилось, что не только морской пехотинец оказался на оккупированной территории, но и бойцы Нацгвардии.
Операцию планировали в несколько этапов. Помехой становились сложные условия пребывания воинов, интенсивные бои в зоне врага и жесткие фильтрационные мероприятия со стороны спецслужб России. При освобождении украинцев основное внимание уделялось безопасности и сохранению жизни всех участников. К счастью, операция удалась, и теперь спасенные воины находятся в безопасности рядом со своими родными.
Стоит отметить! Общее количество спасенных "Ангелами" украинцев из оккупации достигло 88 человек.
Возвращение украинцев домой: последние новости
Из российского плена вернулся экс-мэр Херсона Владимир Миколаенко, который провел в неволе 3,5 года. Ранее он отказывался от обмена в пользу тяжелобольных пленных. В плен мужчина попал из-за отказа сотрудничать с оккупационными властями. Журналист Сергей Никитенко, который взял интервью у Миколаенко рассказал 24 Каналу об уникальности бывшего главы Херсона и моральных качествах, которые помогли ему выжить в плену.
Военный Станислав Панченко с Полтавщины вернулся из плена вместе с котом Мишкой, который пробыл с ним в Макеевской колонии 4,5 года. Именно там воин и нашел животное и решил забрать его себе. Сам Панченко попал в плен в январе 2019 года, был осужден российским "судом" на 17 лет.
Политзаключенный Константин Давыденко, задержан в 2018 году в Крыму по обвинению в шпионаже, вернулся в Украину во время обмена пленными 24 августа. Тогда же удалось освободить военных и журналистов, в частности Дмитрия Хилюка и Марка Калиуша.