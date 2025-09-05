Троє військовослужбовців Національної гвардії України, морський піхотинець та лікар повернулися до України з окупованих територій. Вони понад три роки були змушені переховуватися на території ворога.

Про це пише 24 Канал з посиланням на командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

Що відомо про операцію зі звільнення українців з окупації?

Завдяки злагодженим діям загону спецрозвідки Військово-морських Сил "Янголи" на окупованій території, вдалося повернути на підконтрольну територію України трьох нацгвардійців, військового морської піхоти та лікаря, які перебували на підконтрольній росіянам землі. Вони не були вдома понад три роки.

Українські військові та дипломати змогли втілити важливу операцію. "Янголи", які поверули земляків додму, відомі тим, що неодноразово рятували воїнів і цивільних з окупації.

До числа евакуйованих увійшли морський піхотинець, троє бійців НГУ та медичний працівник лікарні, який допомагав у переховуванні військовослужбовців,

– йдеться в повідомленні.

Військові дізналися від звільненого раніше військового, що його брат-близнюк у 2022 році отримав тяжке поранення й опинився в лікарні. Медики переховували його від ворога. З'ясувалося, що не лише морський піхотинець опинився на окупованій теритрії, але й бійці Нацгвардії.

Операцію планували у кілька етапів. На заваді ставали складні умови перебування воїнів, інтенсивні бої в зоні ворога та жорсткі фільтраційні заходи з боку спецслужб Росії. Під час звільнення українців основна увага приділялася безпеці та збереженню життя всіх учасників. На щастя, операція вдалася, тож тепер врятовані воїни перебувають у безпеці поруч зі своїми рідними.

Варто зазначити! Загальна кількість врятованих "Янголами" українців з окупації сягнула 88 людей.

