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      Из-под завалов дома в Дрогобыче спасатели вытащили кота: трогательное фото

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      Спасатели из-под завалов в Дрогобыче вытащили кота
      Спасатели из-под завалов в Дрогобыче вытащили кота / Facebook Виталия Туровцева

      В Дрогобыче обвалилась часть 4-этажного дома в ночь с 27 на 28 августа. Погибли по меньшей мере 2 человека, судьба еще 4 – неизвестна. Спасатели во время работы извлекли из-под завалов рыжего кота.

      Представитель ГСЧС Виталий Туровцев опубликовал фото спасателя с котом. Он написал: "Надежда есть! Наши спасатели откопали из-под завалов милого, испуганного кота".

      Читайте также: Трагедия в Дрогобыче: на месте инцидента произошло обрушение плиты

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      Спасатель нашел кота под завалами дома в Дрогобыче / Фото с Facebook Виталия Туровцева

      Сейчас спасательно-поисковые работы продолжаются. Под завалами остаются 4 человека, среди них – 5-летний ребенок.

      Обратите внимание! Пострадавшая рассказала журналистам 24 канала о минутах перед обвалом дома в Дрогобыче – читайте здесь.

      Что известно об обвале дома в Дрогобыче?В Дрогобыче Львовской области около 3 ночи 28 августа обвалилась часть 4-этажного дома. Погибли по меньшей мере 2 человека. Под завалами еще четыре человека, среди них – один ребенок. Оползень разрушил 13 квартир.

      Версию взрыва газа отвергли, ведь стекла в соседних квартирах цели. Жители откровенно на камеру признаются, что их дом был в небрежном состоянии, уже пошли трещины стен.

      В ходе спасательной операции ГСЧСники сейчас начинают сверлить маленькие дырки в стенах подвала. Через них они собираются пропускать микрокамеры и таким образом наблюдать за людьми, которые остались под завалина, ведь до сих пор неизвестна судьба четырех человек. Из-за инцидента 29 и 30 августа в Дрогобыче объявлен траур.

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      28 августа
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      Теги: Новости Украины Крушения дома в Дрогобыче Жертвы Чрезвычайное происшествие ГСЧС Мир животных Новости Львова
      Источник: 24 канал
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