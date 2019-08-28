Из-под завалов дома в Дрогобыче спасатели вытащили кота: трогательное фото

В Дрогобыче обвалилась часть 4-этажного дома в ночь с 27 на 28 августа. Погибли по меньшей мере 2 человека, судьба еще 4 – неизвестна. Спасатели во время работы извлекли из-под завалов рыжего кота.

Представитель ГСЧС Виталий Туровцев опубликовал фото спасателя с котом. Он написал: "Надежда есть! Наши спасатели откопали из-под завалов милого, испуганного кота".

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Спасатель нашел кота под завалами дома в Дрогобыче / Фото с Facebook Виталия Туровцева

Сейчас спасательно-поисковые работы продолжаются. Под завалами остаются 4 человека, среди них – 5-летний ребенок.

Обратите внимание! Пострадавшая рассказала журналистам 24 канала о минутах перед обвалом дома в Дрогобыче – читайте здесь.

Что известно об обвале дома в Дрогобыче?В Дрогобыче Львовской области около 3 ночи 28 августа обвалилась часть 4-этажного дома. Погибли по меньшей мере 2 человека. Под завалами еще четыре человека, среди них – один ребенок. Оползень разрушил 13 квартир.



Версию взрыва газа отвергли, ведь стекла в соседних квартирах цели. Жители откровенно на камеру признаются, что их дом был в небрежном состоянии, уже пошли трещины стен.



В ходе спасательной операции ГСЧСники сейчас начинают сверлить маленькие дырки в стенах подвала. Через них они собираются пропускать микрокамеры и таким образом наблюдать за людьми, которые остались под завалина, ведь до сих пор неизвестна судьба четырех человек. Из-за инцидента 29 и 30 августа в Дрогобыче объявлен траур.