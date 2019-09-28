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      Из-за фейкового минирования в Харькове эвакуировали 2200 человек

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      Из-за фейкового минирования в Харькове эвакуировали 2200 человек
      Из-за фейкового минирования в Харькове эвакуировали 2200 человек / 5.ua

      В Харькове поздно вечером 27 сентября сообщили о минировании торговых центров, медицинских учреждений и жилых домов. Правоохранители проверили эту информацию, никаких взрывных устройств или опасных веществ обнаружено не было.

      Из учреждений, о "минировании" которых было сообщено, эвакуировали 2226 человек. В общем был "заминирован" 51 объект : 22 торговых центра, 8 медучреждений и жилые дома.

      Недавно: В Киеве "заминировали" мосты, роддома и торговые центры – перекрыли даже Банковую

      Эксперты обследовали помещения и прилегающую территорию, никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

      По факту открыто уголовное производство за террористический акт. Виновникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

      Кстати, в Министерстве внутренних дел решили изменить подход к реагированию на ложные сообщения о минировании, а также усилить ответственность за них. Теперь за фейкову весть преступнику может грозить уже более 6 лет за решеткой.

      К слову: Массовые псеводминирования в Украине: какие последствия ложных сообщений

      Сколько объектов в Украине "минировали" с начала 2019 года?Только с января до июня 2019 года в полицию поступило 1079 сообщений о минировании различных объектов.

      С начала года уже открыли 567 уголовных производств, 69 лицам было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Полиция Новости Харькова Фейковые заминирования
      Источник: 24 канал
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