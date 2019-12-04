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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Из-за пожара в колледже Одессы объявлен двухдневный траур

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      Из-за пожара в колледже Одессы объявлен двухдневный траур / 24 канал

      В связи с пожаром на Троицкой в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, четверг и пятница, 5 и 6 декабря, объявлены днями траура в городе. В огне погибла 17-летняя студентка колледжа, еще 26 человек пострадали.

      "Произошел масштабный пожар, который привел к гибели людей. Учитывая изложенное... объявить 5, 6 декабря 2019 года днями траура в городе Одесса", – говорится в распоряжении мэра Одессы Геннадия Труханова на его фейсбук-странице.

      Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло в колледже и вероятные причины

      Согласно распоряжению Труханова, государственные флаги и флаги Одессы в эти дни будут приспущены и дополнены траурными лентами. Также в городе рекомендуют ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

      Мэрия продолжает оказывать всю необходимую помощь пострадавшим во время пожара на Троицкой, в том числе, медицинскую. Создан городской оперативный штаб,
      – добавил городской голова.

      Что известно о пожаре в колледже Одессы

      • Пожар в Одессе на улице Троицкой в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10:00 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров.
      • Через длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.
      • Что касается пострадавших, то в больницы доставили 26 человек – как студентов, так и работников колледжа, а также спасателей. Жертвой огня стала 17-летняя студентка колледжа. Еще 15 человек считаются пропавшими и их сейчас ищут.

      Смотрите фото и видео с пожара в колледже Одессы

      • Причиной пожара могли стать электрообогреватели, которые пришлось включить из-за отсутствия центрального отопления. Вероятно, возникло замыкание старой электропроводки.
      • Полиция по факту пожара открыла дело и расследует его как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Жертвы Новости Одессы Пожар Чрезвычайное происшествие Пожар в колледже в Одессе Новости Украины Геннадий Труханов
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