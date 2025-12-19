Котенок "в аренду": в Одессе "бизнесмены" используют животных как игрушку и зарабатывают на этом
- В Одессе запустили бизнес по аренде котят, которые сдаются на сутки.
- Зоозащитники и пользователи сети осуждают такую практику, предлагая игнорировать бизнес и забрать котят от владельцев.
В Одессе открыто издеваются над животными –местные сделали бизнес с помощью котов, которых "сдают в аренду". Из-за таких забав четвероногие получают стресс, а люди берут за это деньги.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост от Animal Fox в Threads.
Что известно о бизнесе, который одесситы сделали на котах?
500 гривен – цена благосостояния маленького котенка. В Одессе за эту сумму предлагают взять кота в аренду. В местном ТРЦ открыли место, где человек может взять домой котенка на некоторое время, чтобы "поиграть" с ним. Стоимость такой "аренды" рассчитывается на сутки, а потом животное нужно вернуть.
Таким образом котенок ежедневно переходит в разные семьи, где с ними неизвестно что делают. С котов могут издеваться, их могут обижать дети. Кроме того, семьи могут даже не кормить "арендованное" животное – ситуации бывают разные.
В Одессе котят дают тем, кто "хочет согреться": видео из сети
В одном из видео на странице горе-бизнесменов они показывают, как передают котенка "арендатору". Что с ним было дальше – остается тайной. Зоозащитники говорят, что давать котов, чтобы "поиграть" – это жестоко и опасно для животного. За это время котенок получает сильный стресс. Кроме того, возрастает риск болезней и травм.
На других видео заметно, что котята истощены постоянными переездами и изменениями семей. Сами же "арендаторы" считают, что взять кота домой как игрушку – это не плохо.
В то же время "бизнесмены" предлагают взять кота у хозяев, мол, что его будут кормить и ухаживать. Однако не исключено, что любимец людей все же не окажется в руках таких "арендаторов".
Котов "сдают в аренду" в ТРЦ Одессы:
Однако многие не поддерживают и даже осуждают действия одесских живодеров. Пользователи сети возмущены и просят активистов обратить внимание на эту ситуацию. Многие отмечают, что животные не любят и даже боятся постоянных игр и большого количества людей.
Также предлагают в комментариях игнорировать их бизнес, потому что когда не будет спроса, то они не будут продолжать издевательства над четвероногими. Люди также выдвинули предложение забрать у "бизнесменов" всех котят и не возвращать.
Издевательства над животными: последние новости
В Калуше полиция разыскивает лиц, которые ради развлечения выбросили кота из окна третьего этажа. Правоохранители призывают, что жестокое обращение с животными наказывается как уголовное преступление.
На Львовщине отец позволил своему ребенку издеваться над котенком и разрисовывать его фломастерами. Животное было истощено, на что обратили внимание зоозащитники и полицейские. В результате пушистика изъяли из семьи и передали в заботливые руки.
В апреле 2023 года одесский дельфинарий "Немо" отдал морских котиков в Nemo Hotel Resort & SPA, чтобы блогеры там фотографировались с ними. Животных держали прямо в гостиничном номере ради развлечения. Тогда активисты UAnimals подали соответствующее заявление в полицию.