Что известно о бизнесе, который одесситы сделали на котах?

500 гривен – цена благосостояния маленького котенка. В Одессе за эту сумму предлагают взять кота в аренду. В местном ТРЦ открыли место, где человек может взять домой котенка на некоторое время, чтобы "поиграть" с ним. Стоимость такой "аренды" рассчитывается на сутки, а потом животное нужно вернуть.

Таким образом котенок ежедневно переходит в разные семьи, где с ними неизвестно что делают. С котов могут издеваться, их могут обижать дети. Кроме того, семьи могут даже не кормить "арендованное" животное – ситуации бывают разные.

В одном из видео на странице горе-бизнесменов они показывают, как передают котенка "арендатору". Что с ним было дальше – остается тайной. Зоозащитники говорят, что давать котов, чтобы "поиграть" – это жестоко и опасно для животного. За это время котенок получает сильный стресс. Кроме того, возрастает риск болезней и травм.

На других видео заметно, что котята истощены постоянными переездами и изменениями семей. Сами же "арендаторы" считают, что взять кота домой как игрушку – это не плохо.

В то же время "бизнесмены" предлагают взять кота у хозяев, мол, что его будут кормить и ухаживать. Однако не исключено, что любимец людей все же не окажется в руках таких "арендаторов".

Однако многие не поддерживают и даже осуждают действия одесских живодеров. Пользователи сети возмущены и просят активистов обратить внимание на эту ситуацию. Многие отмечают, что животные не любят и даже боятся постоянных игр и большого количества людей.

Также предлагают в комментариях игнорировать их бизнес, потому что когда не будет спроса, то они не будут продолжать издевательства над четвероногими. Люди также выдвинули предложение забрать у "бизнесменов" всех котят и не возвращать.

