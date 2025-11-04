Правоохранители установили личность мужчины, что выложил ужасное видео, и привлекли его к ответственности. Относительно котенка, то он сейчас находится в безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Львовской области.

К теме Разрисовали и таскали за одну лапку: дети врача из Львова издевались над котом: дети врача из Львова

О чем узнала полиция?

На днях в соцсетях появилось видео, на котором маленькая девочка жестоко обращалась с животным. Этот ролик опубликовал отец ребенка. После того как полиция провела проверку, была установлена личность мужчины, который опубликовал видео – это 30-летний житель Золочевского района Львовской области.

Как сообщили в Полиции Львовской области, на мужчину составлены административные протоколы:

по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, что влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан;

по ч. 1 ст. 89 (Жестокое обращение с животными) Кодекса Украины об административных правонарушениях, что предусматривает наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены на рассмотрение суда.

Как отреагировали зоозащитники?

Эта ситуация привлекла внимание зоозащитников из организации UAnimals, которые были крайне возмущены случаем, когда ребенок разрисовывал кота фломастерами.

Это не детская игра - это издевательство над животным. Не менее тревожным является то, что взрослые рядом не остановили это и не объяснили ребенку, что так нельзя,

– отметили в UAnimals.

В то же время в полиции сообщили, что животное, терпевшее издевательства, было добровольно передано зоозащитникам до принятия законного решения.

Как сообщила Общественному председатель ОО "Зеленая сила" и зоозащитница Андриана Байло, котенок сейчас в безопасности и будет находиться на передержке у зооволонтеров.

Ему три месяца. Имени он не имеет. В той семье, это видно из видео, котик был вялым, не имел силы спасаться и сопротивляться. Оно бедное терпело,

– сообщила она.

Сейчас, по словам зоозащитницы, котенок бегает, ест, играет с другим котенком.

Также Байло рассказала, что ранее во Львовской области животных до решения суда не изымали.

Что известно о жестоком обращении с котом на Прикарпатье?