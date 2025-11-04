Правоохоронці встановили особу чоловіка, що виклав жахливе відео, та притягнули його до відповідальності. Щодо кошеня, то воно зараз перебуває у безпеці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Львівської області.

До теми Розмалювали і тягали за одну лапку: діти лікарки зі Львова знущалися з кота

Про що дізналась поліція?

Днями у соцмережах з'явилось відео, на якому маленька дівчинка жорстоко поводилась з твариною. Цей ролик опублікував батько дитини. Після того як поліція провела перевірку, було встановлено особу чоловіка, який опублікував відео – це 30-річний житель Золочівського району Львівської області.

Як повідомили у Поліції Львівської області, на чоловіка складено адміністративні протоколи:

за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладання штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за ч. 1 ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами) Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали скеровано на розгляд суду.

Як відреагували зоозахисники?

Ця ситуація привернула увагу зоозахисників з організації UAnimals, які були вкрай обурені випадком, коли дитина розмальовувала кота фломастерами.

Це не дитяча гра — це знущання над твариною. Не менш тривожним є те, що дорослі поруч не зупинили це і не пояснили дитині, що так не можна,

– наголосили в UAnimals.

Водночас у поліції повідомили, що тварину, що терпіла знущання, було добровільно передано зоозахисникам до прийняття законного рішення.

Як повідомила Суспільному голова ГО "Зелена сила" та зоозахисниця Андріана Байло, кошеня зараз у безпеці та перебуватиме на перетримці у зооволонтерів.

Йому три місяці. Імені він не має. У тій родині, це видно з відео, котик був млявим, не мав сили рятуватися та опиратися. Воно бідне терпіло,

– повідомила вона.

Зараз, за словами зоозахисниці, кошеня бігає, їсть, бавиться з іншим кошеням.

Також Байло розповіла, що раніше у Львівській області тварин до рішення суду не вилучали.

Що відомо про жорстоке поводження з котом на Прикарпатті?