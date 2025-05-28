Правоохоронці виявили відео у мережі, на якому неповнолітні скидають кота з вікна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

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Жорстоке знущання над твариною

Поліція розпочала службову перевірку, співробітники ювенальної превенції шукають осіб, причетних до жорстокого поводження з твариною, та з’ясовують усі обставини події.

Жорстоке поводження з тваринами – це кримінальне правопорушення, яке карається згідно з чинним законодавством,

– наголошують в поліції.

Правоохорнці закликають громадян не залишатися байдужими та повідомляти про подібні випадки за номером 102.

Раніше повідомлялося, що неповнолітня мешканка Дніпра танцювала під російські пісні на могилах. З дівчиною та її матір'ю провели профілактичні розмови та склали адміністративний протокол.