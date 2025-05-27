Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Зачепери каталися між вагонами метро

Так, у понеділок, 26 травня, під час моніторингу соцмереж в одному з телеграм-каналів поліцейські виявили відео, на якому двоє зачеперів їхали між вагонів.

Правоохоронці встановили особи порушників – ними виявилися 21-річний місцевий мешканець зі своєю 16-річною подругою, які шукали адреналін у такий небезпечний спосіб.

Поліція зняла екстремалів з потягу та склали відносно них адміністративні матеріали за статтею про дрібне хуліганство. Їм загрожує штраф, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Крім того, з батьками неповнолітньої інспектори ювенальної превенції управління поліції в метрополітені провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких “розваг” та їх фатальні наслідки.

До речі, нещодавно у Дніпрі поліцейські склали протокол на 17-річну дівчину, яка танцювала біля надгробків на кладовищі Соборного району міста під російський трек про канібалізм.