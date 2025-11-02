Чоловік лікарки виклав у ТікТок відео, на якому їхня молодша донька розмальовує кішку фломастерами. Старша донька каже, що так робити не можна. Однак сама дівчина теж підіймає кота за одну лапку, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

Що відомо про знущання з кота у родині лікарки?

Відео викликало обурення у користувачів мережі. Сама лікарка вибачилася за інцидент. Вона розповіла, що на відео з розфарбованим котом її старша донька наглядала за молодшою.

Я вже пояснили дітям, що з тваринами треба бути дуже обережними, що це не іграшки, а живі істоти, які відчувають. Котику нічого не сталося – фарба була нетоксична, і його одразу помили. Я розумію, що відповідальність лежить на нас, дорослих, і мені справді прикро, що ця ситуація викликала такий негативний резонанс. Ми зробили висновки, і я щиро прошу вибачення за цю необачність,

– йдеться у повідомленні лікарки в сторіс.

Анестезіологиня також сказала, що готова віддати кота зоозахисним організаціям.

Подію прокоментували і в лікарні Святого Пантелеймона. Речниця Карина Швець для ZAXID.NET, розповіла, що лікарка перебуває в декретній відпустці та не веде медичну практику. Вона також наголосила, медзаклад засуджує будь-яке неприйнятне відношення до тварин.

У правозахисній організації UAnimals тим часом заявили, що юристи вже готують заяву до поліції, щоб цю ситуацію не залишили без реакції.

Пізніше стало відомо, що поліція Львівщини розпочала перевірку за фактом жорстокого поводження з котом.

Що відомо про інші випадки жорстокого поводження з тваринами?