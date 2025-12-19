Кошеня "в оренду": в Одесі "бізнесмени" використовують тварин як іграшку і заробляють на цьому

В Одесі відкрито знущаються з тварин – місцеві зробили бізнес за допомогою котів, яких "здають в оренду". Через такі забавки чотирилапі отримують стрес, а люди беруть за це гроші.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост від Animal Fox у Threads.

Що відомо про бізнес, який одесити зробили на котах?

500 гривень – ціна добробуту маленького кошеняти. В Одесі за цю суму пропонують взяти кота в оренду. У місцевому ТРЦ відкрили місце, де людина може взяти додому кошеня на деякий час, щоб "погратися" з ним. Вартість такої "оренди" розраховується на добу, а потім тварину потрібно повернути.

Таким чином кошеня щоденно переходить в різні родини, де з ними невідомо що роблять. З котів можуть знущатися, їх можуть ображати діти. Крім того, родини можуть навіть не годувати "орендовану" тварину – ситуації бувають різні.

В Одесі кошенят дають тим, хто "хоче зігрітися": відео з мережі

В одному з відео на сторінці горе-бізнесменів вони показують, як передають кошеня "орендарю". Що з ним було далі – залишається таємницею. Зоозахисники кажуть, що давати котів, щоб "погратися" – це жорстоко й небезпечно для тварини. За цей час кошеня отримує сильний стрес. Крім того, зростає ризик хвороб та травм.

На інших відео помітно, що кошенята виснажені постійними переїздами й змінами родин. Самі ж "орендарі" вважають, що взяти кота додому як іграшку – це не погано.

Водночас "бізнесмени" пропонують взяти кота в господарів, мовляв, що його будуть годувати й доглядати. Однак не виключено, що улюбленець людей все ж не опиниться в руках таких "орендарів".

Котів "здають в оренду" в ТРЦ Одеси: дивіться відео

Однак чимало людей не підтримують й навіть засуджують дії одеських живодерів. Користувачі мережі обурені та просять активістів звернути увагу на цю ситуацію. Багато хто зауважує, що тварини не люблять і навіть бояться постійних ігор та великої кількості людей.

Також пропонують у коментарях ігнорувати їхній бізнес, бо коли не буде попиту, то вони не будуть продовжувати знущання з чотирилапих. Люди також висунули пропозицію забрати в "бізнесменів" усіх кошенят і не повертати.

