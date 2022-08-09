россияне держали семью на блокпосте в Васильевке 2 суток: младенец оказался в больнице

9 августа 2022 , 15:53
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Источник:

телеграм Ивана Федорова

На вражеском блокпосте в Васильевке Запорожской области российские оккупанты двое суток держали машину с семьей и заставляли ждать своей очереди под палящим солнцем. В результате этого младенца пришлось госпитализировать.

Захватчики продолжают издеваться над украинцами, которые пытаются всеми возможными способами выехать с временно оккупированных территорий. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Как издеваются оккупанты

9 августа в больницу забрали новорожденного младенца. У ребенка тепловой удар, поскольку машину с родителями российские захватчики держали на вражеском блок-посте в Васильевке двое суток.

Оккупанты заставляли ждать своей очереди под открытым небом под палящим солнцем,
– отметил Федоров.

Он добавил, что российским солдатам не жалко ни детей, ни пожилых людей. Поэтому мэр призвал предоставить "зеленый" коридор жителям оккупированных территорий.

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Автор: Северин Трач