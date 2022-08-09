росіяни тримали сім 'ю на блокпості у Василівці 2 доби: немовля опинилося в лікарні

На ворожому блокпості у Василівці Запорізької області російські окупанти дві доби тримали машину з сім’єю і змушували чекати своєї черги під пекучим сонцем. Внаслідок цього немовля довелося госпіталізувати.

Загарбники продовжують знущатися з українців, які намагаються усіма можливими способами виїхати із тимчасово окупованих територій. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

До теми Журналісти повідомили про новий випадок знущання над українськими військовополоненими на Донбасі

Як знущаються окупанти

9 серпня у лікарню забрали новонароджене немовля. У дитини тепловий удар, оскільки машину з батьками російські загарбники тримали на ворожому блок-пості у Василівці дві доби.

Окупанти змушували чекати своєї черги просто неба під пекучим сонцем,

– зазначив Федоров.

Він додав, що російським солдатам не шкода ні дітей, ні людей похилого віку. Тому мер закликав надати "зелений" коридор мешканцям окупованих територій.

Звірячі знущання загарбників в Україні: головні новини

росіяни виклали у мережу відео, на якому жорстко катують, а потім вбивають полоненого українського солдата. Причетного до цього підлого злочину встановили майже одразу.

загарбники під час окупації Бучі на Київщині організували катівню в дитячому таборі. У катівні окупанти жорстоко страчували мирних людей.

Ігор Чаленко заявив, що російські військові жорстоко знущаються з українських військовополонених та цивільного населення. Після таких жахів не може бути й мови про примирення між українцями та росіянами.

Вас може зацікавити – Окупант жорстоко катував українця та опублікував відео: дивіться ролик