Таку думку 24 каналу висловив політолог та голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. Нещодавно російські кати опублікували відео, як російський солдат знущається з українського полоненого.

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Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про воєнний злочин з боку росіян.

"Українці ненавидітимуть росіян"

За словами Чаленка, через ці злочини в українців на довгі роки виникне ненависть до окупантів.

"Я скажу не як експерт, а як громадянин України та батько 3 дітей. Я бачу, як мої діти сприймають те, що відбувається. Звісно, я їх обмежую у потоці інформації", – сказав політолог.

Я можу запевнити, що мої діти доживуть до власної старості із неприязню і абсолютним несприйняттям російського народу. Таке ставлення буде понад 70 років,

– припустив він.

Чаленко зазначив, що стосунки між Україною та росією повністю зруйновані.

"Примирення абсолютно неможливе"

"Чим більше будуть відбуватися такі злочини проти українців, такі знущання, тортури, чим довше буде тривати ця так звана "військова операція", тим більше ситуація буде загострюватися", – сказав політолог.

Він наголосив, що у теперішній ситуації примирення між країнами абсолютно неможливе.

Нам залишається єдине – відстоювати власний суверенітет. Це наш обов'язок як українського народу,

– зазначив Чаленко.

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