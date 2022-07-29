Межа війни перейдена
Важливе Чому українці мають ненавидіти окупантів на покоління вперед
До речі, звірства з боку кадрів із "національних республік" дивують навіть етнічних росіян із числа фанатів путіна.
російський нелюд, який катував на камеру українського воїна / Фото "СтопКор"
Чому? Тому що вони знають – саме таким чином розправлятимуться і з ними – з "чистими арійцями" (як вони думають).
В Україні навряд чи кожен може відрізнити візуально бурята від тувинця чи калмика. За вчинене в Україні ці "загорілі" солдати путіна заплатять сповна.
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