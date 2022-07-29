Чи виправлять горбатих могили

Глянув на відео з московським попом, який хрестом б'є представника ПЦУ. Це десь на Вінниччині. Скільки ще ракет повинно прилетіти у Вінницю, щоб там не було московських попів як явища?

Варте уваги Що вовкулаки ССО носять за золотим поясом на емблемі

Глянув на відео десь з кордону з білорусами, де якесь беззубе бидло хвалить лукашенка та не бачить в упор ракет з білорусі. Місцеві баби на нього шикають, але не більше. Не хвилюйтесь, це гівно після війни піде голосувати за оновлене опзж.

Ненавидіти треба на покоління вперед. Тільки так можна вижити як нація з таким сусідом. Щоб жодному росіянину не давати не те що паспорта, а навіть візи.

Важливо Пазли путінського задуму щодо України потроху починають складатися

Купувати якісь російські товари – це як бути кінченою мразотою. Щось там розказувати про права російської мови – бути маргіналом-дебілом. Мати родичів в росії і бути чиновником – рахуй автоматично зрадник тощо.

Актуальне – коли Херсон може бути звільнений від окупантів: дивіться відео