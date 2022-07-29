Исправят ли горбатых могилы

Взглянул на видео с московским попом, который крестом избивает представителя ПЦУ. Это где-то в Винницкой области. Сколько еще ракет должно прилететь в Винницу, чтобы там не было московских попов как явления?

Стоит внимания Что вурдалаки ССО носят за золотым поясом на эмблеме

Взглянул на видео где-то с границы с белорусами, где какое-то беззубое быдло хвалит лукашенко и не видит в упор ракеты из беларуси. Местные бабы на него шикают, но не больше. Не беспокойтесь, это говно после войны пойдет голосовать за обновленное опзж.

Ненавидеть нужно на поколение вперед. Только так можно выжить как нация с таким соседом. Чтобы ни одному россиянину не давать не только паспорт, а даже визу.

Важно Пазлы путинского замысла по Украине понемногу начинают складываться

Покупать какие-то российские товары – это как быть конченой мразью. Что-то там рассказывать о правах русского языка – быть маргиналом-дебилом. Иметь родственников в россии и быть чиновником – считай автоматически предатель и т.д.

Актуальное – когда Херсон может быть освобожден от оккупантов: смотрите видео