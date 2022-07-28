Почему кремль внезапно захотел говорить

1. Становится понятно, для чего в кремле сейчас исполняют сольную партию танцев с бубном на тему "а давайте переговариваться". Если вспомнить, что любые переговоры кремль всегда использует в качестве инструмента получения "передышки", то все становится на свое место.

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Военно-политическому руководству России сейчас нужно время для проведения стратегической перегруппировки войск, чтобы подготовиться для своих дальнейших действий.

2. Очевидно, что спланировать, организовать и провести сразу две наступательные операции оперативного уровня, не говоря уже о стратегическом уровне, командование российских войск теми силами и средствами, которые есть в его распоряжении, на сегодняшний день просто не в состоянии. Более того, даже ведение более или менее удачной обороны на том количестве операционных направлений, которые существуют на сегодняшний день, составляет для него определенные трудности и траблы.

3. В таком случае перед российскими "арбатскими стратеХами" встает вполне закономерный вопрос – а как, бл*, в таких условиях достичь поставленных политическим руководством целей войны, которых под угрозой быстрой и торжественной "порки", непрестанно требует от тебя верховный х*йло ?

Правильно, сократить количество операционных направлений, за счет чего немного направить себе оперативных резервов (а может и стратегических). А дальше – либо перейти к стратегической обороне на уже занятых рубежах, позициях и территориях, пытаясь удержать их в максимальных объемах, либо наоборот – спланировать, организовать и провести быструю, демонстративно успешную оперативную (конечно лучше стратегическую) наступательную операцию на одном из операционных направлений, с большими потерями противника, которая заставила бы военно-политическое руководство Украины согласиться на окончание войны на тех условиях, которые предложит кремль.

4. И то, и другое выглядит сегодня, мягко говоря, неоднозначно из-за целого ряда факторов, о которых, бесспорно, в российском генштабе вполне "в курсе дела". Там с большим удовольствием уже бы закончили эту войну, вывели войска и забыли о проклятой Украине.

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Но главная проблема заключается не в этом, а в том, что называется термином "политическое руководство РФ" (т.е. бункерный долбо**б и его ближайшее окружение). Именно оно требует "победы любой ценой и в любых обстоятельствах" и соответственно толкает свое военное руководство к "активной стратегии ведения войны", то есть – к ее продолжению любыми средствами.

Всю армейскую фронду и тех российских "пАлкАводцеФ", которые имели хотя бы минимально отличную от х*йловской мысль, бункерный долбо**б вычистил. Причем вычистил так, что герасимов и шойгу, которые в определенный момент пошли на поводу этих своих "несогласных", испугались до уср*чки и теперь отстранены от участия в принятии каких-либо важных стратегических решений.

Отныне в российском военном руководстве остались якобы "искренне преданные и убежденные" болваны, которые готовы ради х*йловских задумок, разбить себе голову. Конечно, большинство из них на самом деле просто "делают себе карьеру" и в критический момент либо предадут, либо просто отстранятся от дела. И в военной истории человечества это уже было – начиная с персидского царя Дария в войне с Александром Македонским, заканчивая Гитлером и Садамом Хусейном.

Но дело не в этом, а в том, какой вариант действий в стратегическом смысле выбирает условное "российское военное командование" для дальнейшей реализации "хотелок" бункерного долбо** в ближайшее время?

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5. Для того чтобы осознать это, от "высоких военно-политических материй" спустимся чуть ниже, в пространстве и высокие кабинете ГОУ генштаба вооруженных сил России.

Что такое по большому счету оперативная служба в любом штабе? Правильно, это своеобразный "сборочный цех". Именно сюда стекается основной объем детальной информации (причем не массовой, а максимально реальной) о своих и вражеских войсках, о ситуации непосредственно на конкретной местности, начиная от настроений местного населения, заканчивая климатическими данными и характером ее рельефа, о других условиях и обстоятельствах, которые способствуют или усложняют проведение тех или иных видов боевых действий

Иными словами, оперативная служба в любой армейской структуре, где она присутствует, является наиболее информированной службой о реальном положении вещей, даже больше, чем собственная разведывательная служба. Но ее главное предназначение состоит все же не в том, чтобы быть наиболее информированным, а в реализации этого эксклюзивного объема информации.

Для этого в оперативную службу любого штаба обычно подбирают самых умных офицеров, склонных к аналитическому мышлению, способных делать правильные выводы из попадающего в них объема информации и соответственно формулировать рекомендации и предложения своим командирам и начальникам, которые потом и становятся основой, фундаментом решений этого самого "командного состава".

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6. Ни вы, ни я, ни кто-либо еще не может сейчас даже примерно очертить объемы и содержание той реальной информации, которая попадает к российским "операторам" из их генштаба, чтобы минимально достоверно спрогнозировать содержание тех рекомендаций, которые они будут предоставлять / предоставили своим "пАлкАводцам".

Но мы, уважаемые мои читатели, имеем возможность в этом смысле оценить содержание и характер хотя бы минимальной доли информации, которую они могут получить среди другой информации. А ведь факт всегда остается фактом. И его в сфере реальной информации всегда трудно толковать как не факт.

7. Начиная с 25 июля, по открытым каналам в достаточно значительных объемах пошла вполне реальная информация о значительных, я бы сказал даже "выбивающиеся" из привычных норм и стандартов, объемах перемещения и перегруппировок российских войск как на территории Украины, так и в районах России, непосредственно прилегающих к ней. Очевидно, что это "что-то значит".

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