Об этом свидетельствуют данные специалистов американского института по изучению войны. Они констатировали, что необходимые для дальнейшего наступления силы противник сконцентрировал только на двух направлениях в Донецкой области.
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Куда будут наступать россияне
После окончания, объявленной военным командованием России, оперативной паузы, кафиры сосредоточили основные силы для наступления на Северск и Бахмут . Подавляющее большинство наземных операций происходило поблизости:
- Верхнекаменки,
- Белогоровки в направлении Северска,
- районов Новолуганского,
- Углегорской ТЭЦ на Бахмутском направлении.
Имеющихся у россиян ресурсов достаточно для продолжения наступления на эти города, вероятны даже новые территориальные достижения. Однако поддерживать такой же темп или достичь аналогичных территориальных завоеваний в других местах в Украине они вряд ли смогут,
– заявили исследователи.
Таким образом, подытожили эксперты, российское наступление, скорее всего, достигнет кульминации до того, как захватит другие крупные города Украины.
Что происходит на Донбассе
- На Славянском направлении кафиры вели штурмовые действия в направлениях Довгенькое - Мазановка и Пасика - Долина, ища слабые места в нашей обороне. Однако враг успеха не имел. Артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чеполь, Большая Камышеваха, Петровское и Гусаровка.
- На Краматорском направлении противник активных действий не вел. Обстрелял из артиллерии районы Закотного, Верхнекаменского и Татьяновки. Нанес авиаудару возле Серебрянки.
- На Бахмутском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, но штурмовые действия в направлениях Клиново – Бахмут и Мироновский – Семигорье наши воины отбили и заставили оккупантов отступить. На направлении Возрождения – Вершина противник имеет частичный успех, закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина. Попытка продвинуться в направлении Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для кафиров провалом.