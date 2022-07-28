Об этом свидетельствуют данные специалистов американского института по изучению войны. Они констатировали, что необходимые для дальнейшего наступления силы противник сконцентрировал только на двух направлениях в Донецкой области.

Важно ВСУ ликвидировали уже более 40 тысяч кафиров: свежие потери врага

Куда будут наступать россияне

После окончания, объявленной военным командованием России, оперативной паузы, кафиры сосредоточили основные силы для наступления на Северск и Бахмут . Подавляющее большинство наземных операций происходило поблизости:

Верхнекаменки,

Белогоровки в направлении Северска,

районов Новолуганского,

Углегорской ТЭЦ на Бахмутском направлении.

Имеющихся у россиян ресурсов достаточно для продолжения наступления на эти города, вероятны даже новые территориальные достижения. Однако поддерживать такой же темп или достичь аналогичных территориальных завоеваний в других местах в Украине они вряд ли смогут,

– заявили исследователи.

Таким образом, подытожили эксперты, российское наступление, скорее всего, достигнет кульминации до того, как захватит другие крупные города Украины.

Что происходит на Донбассе

На Славянском направлении кафиры вели штурмовые действия в направлениях Довгенькое - Мазановка и Пасика - Долина, ища слабые места в нашей обороне. Однако враг успеха не имел. Артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чеполь, Большая Камышеваха, Петровское и Гусаровка.

кафиры вели штурмовые действия в направлениях Довгенькое - Мазановка и Пасика - Долина, ища слабые места в нашей обороне. Однако враг успеха не имел. Артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чеполь, Большая Камышеваха, Петровское и Гусаровка. На Краматорском направлении противник активных действий не вел. Обстрелял из артиллерии районы Закотного, Верхнекаменского и Татьяновки. Нанес авиаудару возле Серебрянки.

противник активных действий не вел. Обстрелял из артиллерии районы Закотного, Верхнекаменского и Татьяновки. Нанес авиаудару возле Серебрянки. На Бахмутском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, но штурмовые действия в направлениях Клиново – Бахмут и Мироновский – Семигорье наши воины отбили и заставили оккупантов отступить. На направлении Возрождения – Вершина противник имеет частичный успех, закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина. Попытка продвинуться в направлении Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для кафиров провалом.

Оккупанты активно обстреливают Украину: откуда атакуют – смотрите видео