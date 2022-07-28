Про це свідчать дані фахівців американського інституту вивчення війни. Вони констатували, що необхідні для подальшого наступу сили, противник сконцентрував лише на двох напрямках в Донецькій області.
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Куди наступатимуть росіяни
Після закінчення, оголошеної військовим командуванням росії, оперативної паузи, окупанти зосередили основні сили для наступу на Сіверськ та Бахмут. Переважна більшість наземних операцій відбувалися поблизу:
- Верхньокам'янки,
- Білогорівки у напрямку Сіверська,
- районів Новолуганського,
- Вуглегірської ТЕЦ, що на Бахмутському напрямку.
Наявних у росіян ресурсів достатньо для продовження наступу на ці міста, імовірні навіть нові територіальні здобутки. Проте підтримувати такий самий темп або досягти аналогічних територіальних завоювань в інших місцях в Україні вони навряд чи зможуть,
– заявили дослідники.
Таким чином, підсумували експерти, російський наступ, швидше за все, досягне кульмінації до того, як захопить якісь інші великі міста України.
Що відбувається на Донбасі
- На Слов'янському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина, шукаючи слабкі місця у нашій обороні. Однак ворог успіху не мав. Артилерійські обстріли зафіксували в районах населених пунктів Андріївка, Норцівка, Богородичне, Чепіль, Велика Комишуваха, Петрівське та Гусарівка.
- На Краматорському напрямку противник активних дій не вів. Обстріляв з артилерії райони Закітного, Верхньокам'янського та Тетянівки. Завдав авіаудару біля Серебрянки.
- На Бахмутському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення, але штурмові дії на напрямках Клинове – Бахмут та Миронівський – Семигір'я наші воїни відбили та змусили окупантів відступити. На напрямку Відродження – Вершина противник має частковий успіх, закріплюється південно-східніше населеного пункту Вершина. Спроба просунутися у напрямках Володимирівка – Соледар та Стряпівка – Соледар завершилась для окупантів провалом.
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