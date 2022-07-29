Граница войны перейдена

В плен не будут брать. Ни российские оккупанты, ни мы. Военное преступление кремля в тюрьме Еленовки станет рубиконом.

Важное Почему украинцы должны ненавидеть оккупантов на поколение вперед

Кстати, зверства со стороны кадров из "национальных республик" удивляют даже этнических россиян из числа фанатов путина.



российский изверг, пытавший на камеру украинского воина / Фото "СтопКор"

Почему? Потому что они знают – именно таким образом будут расправляться и с ними – с чистыми арийцами (как они думают).

В Украине вряд ли каждый может отличить визуально бурята от тувинца или калмыка. За совершенное в Украине эти "загорелые" солдаты путина заплатят сполна.

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