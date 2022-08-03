російські окупанти вже відкрито хизуються тим, що не дотримуються жодних правил ведення війни та міжнародних законів. Вони знущаються з полонених, катують їх та чинять тиск за допомогою злочинних дій.

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Окупанта-ката знайшли у той самий день

Як повідомив уповноважений Верхвоної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, наші правоохоронці встановлюють особи російських окупантів, які причетні до злочинів проти українців, дуже швидко. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Нещодавно з'явилося відео, як окупанти знущаються з нашого полоненого солдата, а потім його вбивають. Інформацію про виконавця злочину у мережі знайшли одразу – це окупант з калмикії арошанов віталій. Також вдалося знайти усі його дані, включно з адресою та номерами телефонів.

Мені повідомили, що в той самий день, коли були розміщені ці фото та відео, було відкрите кримінальне провадження, і ця особа була встановлена вже до кінця дня. Всі докази зібрані, триває процес передачі цих матеріалів до міжнародних інстанцій,

– розповів Лубінець.

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