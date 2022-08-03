русские оккупанты уже открыто кичатся тем, что не соблюдают никаких правил ведения войны и международных законов. Они издеваются над пленными, пытают их и оказывают давление с помощью преступных действий.

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Оккупанта-палача нашли в тот же день

Как сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, наши правоохранители устанавливают личности российских оккупантов, причастных к преступлениям против украинцев, очень быстро. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Недавно появилось видео, как оккупанты издеваются над нашим пленным солдатом, а затем его убивают. Информацию об исполнителе преступления в сети нашли сразу – это оккупант из калмыкии арошанов виталий. Также удалось найти все его данные, включая адрес и номера телефонов.

Мне сообщили, что в тот же день, когда были размещены эти фото и видео, было открыто уголовное производство, и этот человек был установлен уже до конца дня. Все доказательства собраны, продолжается процесс передачи этих материалов в международные инстанции,

– рассказал Лубинец.

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